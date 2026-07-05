Noruega eliminó a Brasil 2-1 en octavos del Mundial 2026, el domingo en el MetLife, con doblete de Haaland. Avanzó a cuartos, donde espera al ganador de México-Inglaterra.

El duelo, que enfrentó a las estrellas Vinícius Júnior (Real Madrid) y Erling Haaland (Manchester City), contó con una actuación excepcional del portero noruego Niland, quien detuvo un penalti lanzado por Guimarães en el minuto 13 tras una falta sobre Kunya.

Niland salvó a Noruega.

El encuentro comenzó a un ritmo trepidante y Noruega amenazó pronto con un gol de Berg anulado por fuera de juego en el minuto 3.

A pesar de que Brasil obtuvo un penalti temprano, Niland brilló al detener el lanzamiento de Gemarães, para luego continuar con una serie de magníficas paradas ante los intentos de Martinelli, Gemarães y Vinícius Jr., terminando la primera parte con un empate a cero.

Endrick falla y Brasil sufre

En el 58’, Ancelotti sustituyó a Konia por Endrick, quien casi marcó en su primer toque, pero su disparo, ligeramente adelantado, rozó el poste.

La Seleção insistió, más aún con la entrada de Neymar en el 67, pero chocó contra la defensa noruega y la brillante actuación de Niland.

Un doblete decisivo

En el 79, el recién ingresado Schilderbrook centró desde la izquierda y Haaland cabeceó fuerte para batir a Alisson.

Con la eliminación acechando, Brasil intentó remontar, pero Niland volvió a lucirse al detener un disparo peligroso de Endrick en el 85.

En el 90, Haaland amplió la ventaja con un disparo raso desde la frontal (2-0).

Neymar recortó distancias de penalti en el 90+10, pero ya era tarde: la Canarinha cayó en octavos por segunda vez, tras 1990 ante Argentina.