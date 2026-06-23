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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Haaland: «El duelo con Mbappé no importa... Francia nos ganará y ganará el Mundial»

E. Haaland
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¿Realismo o artimaña?

Erling Haaland, delantero de Noruega, ha mostrado su gran capacidad goleadora y ha elogiado la fortaleza de la selección francesa en el Mundial.

En sus dos primeros partidos del Mundial 2026 marcó cuatro goles: dos ante Irak con solo 25 toques. Ante Senegal pareció ausente en la primera parte (solo 11 toques), pero tras el descanso necesitó unos segundos para volver a castigar al rival.

En promedio marca un gol cada 12 toques.

El propio Haaland lo reconoce en declaraciones a «Marca»: «No lo sé. Creo que mi especialidad es marcar goles. Simplemente se me da muy bien y tengo algo de suerte. No sé exactamente qué hago, pero esa es la realidad».

Sobre el próximo duelo con Francia y Mbappé, afirmó: «Ahora mismo no me importa mucho; ya estamos clasificados, así que no me preocupa. Quizá nos ganen e incluso ganen el torneo».

Eso sí, advirtió que no hay que dejarse llevar por el entusiasmo tras el buen inicio de Noruega en su primer Mundial desde 1998: «¿Clasificarnos por primera vez en 28 años y superar la fase de grupos? Sí. ¿Ganar el Mundial? Ni hablar».

Y cerró: «Llevamos 12 victorias oficiales consecutivas. Formo parte de algo especial, hacemos historia y estoy muy orgulloso de ser noruego».

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