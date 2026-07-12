Haaland defiende a Bellingham: «Las críticas no son dignas del mejor del mundo»

Erling Haaland, delantero de Noruega, afirmó que no le sorprendió el brillante rendimiento de Jude Bellingham ni que liderara a Inglaterra hacia la victoria 2-1 en la prórroga de los cuartos de final del Mundial. Subrayó que el centrocampista inglés es uno de los mejores jugadores del mundo y no merece las críticas que recibe.

Haaland elogió a su excompañero en el Borussia Dortmund tras los dos goles que le dieron seis tantos en el Mundial de Norteamérica, y que silenciaron las dudas sobre su titularidad.

Haaland, en declaraciones a ESPN, afirmó: «No me sorprende que hoy haya marcado dos goles y haya rendido a este nivel».

Y añadió: «Lo único que me sorprende es que, a veces, creo que recibe más críticas de las que se merece, ya sea por no marcar suficientes goles o por cualquier otro motivo».

«No se lo merece, es uno de los mejores del mundo: un centrocampista que marca y dribla a cualquiera».

Y concluyó: «Solo puedo elogiar a Jude. Es un jugador increíble. Inglaterra tiene suerte, y el Real Madrid también, porque todos querrían contar con él».

Haaland llegó al duelo con 7 goles en 6 partidos, pero el sábado no pudo superar a la defensa inglesa.

A Noruega le anularon un gol que habría sido el 2-1 en la segunda parte, tras señalar el árbitro una falta de Haaland por empujar a Elliot Anderson antes de un córner.

Haaland concluyó: «Normalmente, a los mejores equipos —e Inglaterra es, sin duda, el mejor en cuanto a la calidad de sus jugadores— les favorecen este tipo de decisiones. Cuando juego con el Manchester City, estas decisiones suelen salirme a mi favor».