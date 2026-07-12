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Hussein Hamdy

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Haaland defiende a Bellingham: «Las críticas no son dignas del mejor del mundo»

E. Haaland
J. Bellingham
Inglaterra
Noruega
World Cup
Real Madrid
Noruega
Inglaterra
España

El Real Madrid tiene suerte

Erling Haaland, delantero de Noruega, afirmó que no le sorprendió el brillante rendimiento de Jude Bellingham ni que liderara a Inglaterra hacia la victoria 2-1 en la prórroga de los cuartos de final del Mundial. Subrayó que el centrocampista inglés es uno de los mejores jugadores del mundo y no merece las críticas que recibe.

Haaland elogió a su excompañero en el Borussia Dortmund tras los dos goles que le dieron seis tantos en el Mundial de Norteamérica, y que silenciaron las dudas sobre su titularidad.

Haaland, en declaraciones a ESPN, afirmó: «No me sorprende que hoy haya marcado dos goles y haya rendido a este nivel».

Y añadió: «Lo único que me sorprende es que, a veces, creo que recibe más críticas de las que se merece, ya sea por no marcar suficientes goles o por cualquier otro motivo».

«No se lo merece, es uno de los mejores del mundo: un centrocampista que marca y dribla a cualquiera».

Y concluyó: «Solo puedo elogiar a Jude. Es un jugador increíble. Inglaterra tiene suerte, y el Real Madrid también, porque todos querrían contar con él».

Haaland llegó al duelo con 7 goles en 6 partidos, pero el sábado no pudo superar a la defensa inglesa.

A Noruega le anularon un gol que habría sido el 2-1 en la segunda parte, tras señalar el árbitro una falta de Haaland por empujar a Elliot Anderson antes de un córner.

Haaland concluyó: «Normalmente, a los mejores equipos —e Inglaterra es, sin duda, el mejor en cuanto a la calidad de sus jugadores— les favorecen este tipo de decisiones. Cuando juego con el Manchester City, estas decisiones suelen salirme a mi favor».

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