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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

"Ha vuelto para completar lo que empezó": Al Ahly recupera a su gran estrella antes del duelo del Golfo

I. Toney
Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
1ª División
Inglaterra
Arabia Saudí

Grata sorpresa para la afición del Al Raqi

El Al-Ahli saudí recuperó a su principal estrella, tras su ausencia por lesión durante el último periodo, antes del esperado duelo ante el Al-Khaleej en la Roshn League.

El Al-Ahli recibe a su rival, el Al-Khaleej, mañana jueves, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, en Yeda, en la undécima jornada de la Roshn League saudí.

Y a unas 24 horas del partido, el conjunto de Yeda reveló, a través de su cuenta oficial en la red social "X", el regreso de su delantero inglés Ivan Toney para participar en los entrenamientos, con el comentario: "Ha vuelto para terminar lo que empezó".

Toney se ausentó del Al-Ahli durante la victoria por 3-2 ante el Al-Feiha, el pasado lunes, en la décima jornada de la Roshn League, debido a que sufría una lesión en la pelvis antes del partido.

El delantero inglés es considerado la principal estrella del equipo de Yeda en la presente temporada, ya que ha disputado con él 12 partidos en las distintas competiciones, en los que ha participado en 12 goles, de los cuales marcó 11 y dio una asistencia.

El jugador de 30 años encabeza la tabla de goleadores de la Roshn League saudí en la presente temporada con 11 goles, con una diferencia de 4 goles sobre el marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, que ocupa el segundo puesto.

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