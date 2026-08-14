El próximo año, Dan-Axel Zagadou celebrará un pequeño aniversario. En el verano de 2027 se cumplirán diez años de su llegada a Alemania. El hoy jugador de 27 años aterrizó entonces gratis desde el segundo equipo del Paris Saint-Germain en el Borussia Dortmund.

En teoría, el central, que se incorporó al VfB Stuttgart en 2022 y allí tiene contrato hasta el final de la temporada, podría haber disputado 306 partidos en estas nueve temporadas de Bundesliga. Pero Zagadou se queda en apenas 108 encuentros en la máxima categoría. Porque se perdió casi 180 partidos por lesión. Y habrá más: el martes, el conjunto suabo anunció que Zagadou sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo y será baja durante las próximas semanas.

Con Filippo Mane no es tan fatal (¿todavía?). Pero, en cierto modo, el italiano ya podría pasar en el BVB como el sucesor de Zagadou en lo que respecta a la propensión a lesionarse. Desde que llegó a principios de enero de 2022 a la cantera del conjunto de Westfalia, Mane acumula casi 500 días de baja y ya se ha perdido más de 75 partidos.

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Filippo Mane es el ganador de la pretemporada del BVB

Ahora bien, el jugador de 21 años ha vuelto a encontrar una fase de estabilidad, igual que hace poco Zagadou en Stuttgart. Tanto él como el club vuelven a albergar la esperanza de que, por fin, la situación mejore de forma regular y no llegue otra dolencia en el corto plazo. Porque, si eso ocurre de verdad durante un periodo más largo, el central tiene sin duda condiciones para algo más.

"Siempre hemos estado y seguimos estando absolutamente convencidos de sus capacidades", dijo el domingo el director general deportivo Lars Ricken tras la victoria por 3-2 en el amistoso ante el FC Arsenal sobre Mane, a quien atribuyó un "partido sobresaliente" en Londres. "La única cuestión siempre fue si podía mantenerse el tiempo suficiente sin lesiones. Entonces todos veremos qué calidad tiene", aseguró el dirigente de 50 años.

Mane, que en enero de 2025 recibió un contrato profesional válido por otros dos años, aparece estos días como uno de los ganadores de la pretemporada del BVB. Y eso que tampoco recientemente se libró de un momento de susto. En el 0-1 ante Cerezo Osaka tuvo que retirarse tocado y se perdió el partido posterior contra el FC Tokyo (1-0).

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"Progresa": Filippo Mane adelanta a Luca Reggiani en el BVB

Como ya ocurriera en el mismo momento de la temporada pasada, para Mane vuelve a abrirse una pequeña puerta en el primer equipo. Las bajas de Nico Schlotterbeck (lesión de tobillo) y Emre Can (rehabilitación tras rotura del ligamento cruzado) acercan al "clásico marcador individual italiano" (Ricken) al equipo, y en la pretemporada ha tenido muchos minutos.

En sus cinco apariciones hasta ahora, se ha postulado para más gracias a su contundencia en los duelos y a su buena salida de balón, y al parecer también ha vuelto a superar a su compatriota Luca Reggiani, que en la segunda mitad de la pasada temporada le había adelantado en el escalafón. Para el inicio de curso, la línea de tres con Waldemar Anton, el fichaje Joane Gadou y Ramy Bensebaini saldrá prácticamente sola, pero a día de hoy Mane es la primera alternativa a ese trío.

"Seguro que aún se puede mejorar una cosa u otra", dijo el entrenador Niko Kovac el fin de semana, "pero Filippo progresa. Eso es fruto de su trabajo. Hemos hecho ajustes con él. Sabemos qué problemas tenía. Lo hemos mejorado en las últimas semanas y meses. Si se mantiene así de constante en lo físico, sin duda será un buen jugador para nosotros".

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Niko Kovac elogia a Filippo Mane tras la victoria ante el FC Arsenal

También para el técnico de 54 años, Mane firmó "un partido realmente bueno", especialmente en combinación con Gadou y el experimentado Bensebaini, que fue guiando bien una y otra vez a los jóvenes. "Los tres centrales lo resolvieron muy bien. Filippo, pero también Joane. Eso es pura fuerza, es potencia. Son rápidos, intensos y agresivos, y muy fuertes en el marcaje".

Mane disputó seis partidos oficiales con el primer equipo la temporada pasada, y también entonces se benefició curiosamente de las bajas de Schlotterbeck y Can. Debutó en la Copa de Alemania ante el Rot-Weiss Essen y poco después fue titular por primera vez en un partido de Bundesliga.

Pero entonces, con 3-1 en el marcador ante el FC St. Pauli y poco antes del final, Mane vio la roja y provocó un penalti innecesario. Dortmund acabó empatando 3-3. Oportunidad perdida; después, el internacional en dos ocasiones desapareció de escena durante meses.

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En Filippo Mane se refleja un problema para el BVB

Después aún jugó once veces con el U23 en la Regionalliga. Incluso marcó tres goles, los primeros de Mane en el fútbol profesional. Pero a principios de febrero, otra vez lo de siempre: una lesión muscular que le costó algo más de dos meses.

El caso de Mane también muestra lo problemático que es para el BVB el descenso del segundo equipo a la cuarta categoría. Mane necesita jugar, por fin y jugar mucho. Salvo milagro, eso no podrá materializarse en el primer equipo. Pero también necesita competir por encima de la cuarta división para seguir progresando de verdad.

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¿Qué pasará con Filippo Mane en el BVB?

Así que, ¿qué tal una cesión? "No tenemos ninguna presión", calmó Ricken. "Valoraremos la situación caso por caso cuando el periodo de fichajes se acerque a su final".

Todo apunta a que el resultado será que Mane se quede. Porque por ahora la plantilla en defensa sigue siendo corta, él convenció recientemente y ha adelantado a Reggiani. Aunque sigue siendo, como mínimo, dudoso que así pueda dar el siguiente salto en su desarrollo, tan esperado desde hace tiempo.

Filippo Mane: su etapa en el BVB, de un vistazo