Según L'Equipe, el United ya supera a sus dos rivales de la Premier.

Según el medio francés, el Manchester está en ventaja. Kone encabeza la lista de deseos de los Red Devils y, al parecer, el jugador también se muestra abierto a un traspaso. Ya habrían mantenido las primeras conversaciones.

Kone lleva tiempo en la agenda de varios clubes de primer nivel. También se ha rumoreado el interés del Inter de Milán, pero, al parecer, el jugador de 25 años prefiere fichar por un equipo inglés por motivos económicos y de prestigio.

En las dos últimas temporadas ha jugado en la Roma, que lo fichó en 2024 por 18 millones de euros procedente del Borussia Mönchengladbach. En la Serie A sumó 65 partidos, con cuatro goles y cuatro asistencias.

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Thierry Henry lo elogió tras su buen Mundial.

En el último Mundial brilló con Francia: jugó cinco partidos, cuatro como titular.

Tras los cuartos de final contra Marruecos (2-0), la leyenda francesa Thierry Henry visitó el vestuario y elogió especialmente a Koné, quien había sido uno de sus jugadores clave en la convocatoria para los Juegos Olímpicos de 2024: «Hoy he vuelto a reconocer al verdadero Manu», afirmó el jugador de 48 años.

Gracias a su gran actuación en el Mundial, se cree que Kone ha vuelto a aumentar su valor de mercado de 50 a 60 millones de euros y ahora podría aportar una importante suma de dinero a las arcas de la Roma.

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¿Santos, Tielemans y ahora Koné? El United invierte en el centro del campo

El alto coste no asusta a los Red Devils, que ya ficharon a Andrey Santos (56 M€) y Youri Tielemans (41 M€).

Se dijo que también tenían un acuerdo con Ederson (Atalanta), pero la operación se canceló para priorizar a Koné.







