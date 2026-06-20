¡Ha sido una lección dura!... ¿Por qué el Real Madrid desmintió tan rápido cualquier negociación con Oulissi?

El sábado por la tarde, el Real Madrid emitió un comunicado oficial en el que desmintió cualquier contacto con los representantes del jugador francés Michael Oulessi, estrella del Bayern de Múnich. El club reafirmó su compromiso con la normativa de la FIFA sobre la situación de los jugadores y sus traspasos, evitando así posibles sanciones.

El presidente Florentino Pérez reafirmó que el club respeta la normativa vigente y rechazó negociar al margen de ella.

No es la primera vez que el club adopta esta postura: ya anunció una oferta al Atlético por Julián Álvarez respetando los canales oficiales, y ahora reitera lo mismo con el francés.

Ambos jugadores tienen contrato en vigor: Oulissi con el Bayern hasta 2029. Cualquier contacto directo con él fuera de su club podría acarrear sanciones de la FIFA.

El artículo 18 del Reglamento de la FIFA sobre contratos profesionales exige que cualquier club interesado notifique por escrito al club del jugador antes de negociar.

Solo se permite negociar directamente con el jugador durante los últimos seis meses de su contrato, pues el reglamento indica que «el jugador profesional puede firmar con otro club si su contrato actual ha expirado o expirará en seis meses. Cualquier incumplimiento será sancionado».

Como el contrato de Oulissi vence en 2029, cualquier contacto directo con él o sus representantes sin informar al Bayern se consideraría una infracción grave que el Madrid quiere evitar.

Esta declaración llega cuando crecen los rumores sobre el interés del Real Madrid en fichar a Oulissi, una de las jóvenes promesas francesas más destacadas y estrella emergente del Bayern.

El club blanco ya fue sancionado por la FIFA por incorporar menores de edad, motivo que refuerza la actual prudencia de la directiva de Pérez.