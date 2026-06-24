La goleada que Canadá propinó a Catar no fue lo peor de la noche. El centrocampista canadiense Ismail Koné sufrió una fractura en la pierna tras una dura entrada y tuvo que ser operado de urgencia.

Según Reuters, la FIFA suspendió al centrocampista qatarí Asim Madibo cinco partidos tras la roja directa que recibió por esa entrada en el segundo tiempo del duelo del Grupo B, que Canadá ganó 6-0.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó la sanción por «juego violento», decisión que puede apelarse.

La Federación Qatarí informó que Koné fue operado con éxito y que Madibo, junto al ministro de Deportes, lo visitaron para disculparse.

Catar cerrará la fase de grupos ante Bosnia y Herzegovina el miércoles, mientras Canadá, anfitriona del torneo, se medirá a Suiza.