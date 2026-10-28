Más de uno debió de frotarse los ojos al ver la alineación de los Skyblues contra el AEK Atenas. El entrenador Enzo Maresca no puso a Erling Haaland como único delantero, sino a un tal Floyd Samba.

A comienzos de semana, probablemente ni el propio Samba esperaba escuchar el legendario himno de la Champions League sobre el césped, como titular en lugar de la superestrella noruega y con un niño que lo acompañaba en la salida al campo delante de él, o más bien bajo sus narices. Al fin y al cabo, Haaland venía de marcar sus goles undécimo y duodécimo de la temporada en la Premier League durante la goleada por 5-0 al Ipswich Town.

En el partido en casa contra el AEK Atenas, el goleador figuró en la convocatoria, pero pasó los 90 minutos en el banquillo, con unas ligeras molestias. Como su sustituto, Antoine Semenyo, se lesionó unos días antes y estará de baja durante semanas, el joven de 17 años tuvo su oportunidad desde el inicio. Y eso que Samba, de 1,83 metros, es en realidad centrocampista.

La apuesta arriesgada da sus frutos: Samba nunca había jugado como delantero

Hasta su sustitución en el minuto 63, Samba no participó directamente en ningún gol de la victoria por 5-1 del ManCity. Aun así, Maresca volvió a mostrarse satisfecho con la actuación del adolescente. «Los tres jugadores de la cantera estuvieron bien», dijo después, destacando también el rendimiento de los canteranos Ryan McAidoo y Kaden Braithwaite, ambos de 18 años, que entraron desde el banquillo. Pero Samba impresionó «especialmente» al sucesor de Pep Guardiola, que consideró que «en general hizo un buen partido».

La prensa también se deshizo en elogios. El Manchester Evening News le dio un siete sobre diez y calificó su actuación de «buena en otra gran noche para él». Porque lo de Samba no fue flor de un día. Era ya su segunda titularidad en esta temporada que apenas comienza. La primera llegó a mediados de septiembre, en la Carabao Cup contra el Norwich City. De nuevo, como delantero.

Fue una decisión sin duda arriesgada en aquel momento, pero resultó ser todo un acierto. Samba marcó dos goles y el ManCity ganó con claridad por 5-0. Más aún teniendo en cuenta que Maresca admitió después que lo había probado en esa posición poco habitual para él apenas unos días antes. «Cuando decidí, en los últimos tres o cuatro días, ponerlo de nueve, le pregunté si alguna vez había jugado como delantero. Me dijo que nunca lo había hecho. Pero creo que puede hacerlo. Desde luego, no es un nueve, pero estuvo bien».

El Daily Mail tituló con cierto entusiasmo: «Ha nacido una nueva estrella». De inmediato se desató la euforia en torno a él en las redes sociales. Samba declaró entusiasmado: «Un debut así es sencillamente increíble. Apenas podía creérmelo. Esto es solo el principio, tengo una gran carrera por delante».

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Pocas perspectivas de jugar: ¿saldrá Samba cedido?

Sin embargo, Samba regresó a las categorías inferiores. Tuvo que esperar más de un mes para recibir su tercera convocatoria con el primer equipo y superó con nota su debut en la máxima competición europea. Su primera presencia en una convocatoria de Maresca había sido en la tercera jornada de la Premier League, aunque no llegó a entrar al campo. Todo apunta a que, en adelante, sus minutos seguirán siendo más bien esporádicos. No volvió a figurar en el acta del partido en la derrota liguera por 1-2 ante el Aston Villa del fin de semana. En cambio, tiene buenas posibilidades de sumar minutos este miércoles por la noche en la Copa de la Liga contra el Brighton: Haaland, el delantero titular, es una de las cinco estrellas del City que descansarán y no forman parte de la convocatoria.

Con el regreso de Semenyo dentro de unas semanas, las perspectivas de volver a jugar serán aún peores. Además, la competencia en su posición habitual, el centro del campo, es enorme, con Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi y Enzo Fernandez. Según Sky, por eso se contempla una cesión en invierno, aunque de momento no se vislumbra ninguna solución. En cambio, una salida definitiva no está sobre la mesa debido a su potencial. También porque el club afronta un futuro incierto ante las sanciones que se ciernen sobre él a raíz del escándalo financiero: además de una prohibición de fichar, podría incluso sufrir un descenso forzoso.

Además, Samba, nacido en la cercana Macclesfield, se siente visiblemente a gusto en Manchester. Viste la camiseta celeste desde la categoría sub-9. Su hermano mayor, Tyrone, juega de extremo izquierdo en el equipo sub-21. La temporada pasada llegó a estar una vez en el banquillo en la Champions League y el pasado martes animó a su hermano desde la grada. Emerson, de doce años, es otro miembro de la familia Samba que tiene contrato con el club.

Floyd contó hace poco que ambos siguen jugando habitualmente en el jardín de casa. «Ahí la cosa se pone seria», dijo. El pequeño de la familia, que actualmente juega de defensa, es agresivo y además «tan alto» que «ya me llega al hombro». Emerson quiere seguir los pasos de su padre, Christopher Samba, que acumula 171 partidos en la Premier League y también disputó 20 encuentros de la Bundesliga con el Hertha BSC.

Paralelismos con Jamal Musiala: ¿será Samba la próxima gran promesa de la DFB?

En la capital, el corpulento defensa central conoció a su esposa, Theresa, algo que también podría acabar alegrando a la DFB. Por ello, Samba, el sustituto de Haaland, posee la ciudadanía alemana. Bajo las órdenes de Hanno Balitsch debutó con la selección sub-19 poco después de su doblete contra el Norwich, tras haber jugado anteriormente en las categorías inferiores de los Three Lions. Además de la camiseta inglesa, también podría vestir la francesa o, como hizo en su día su padre, la del Congo.

Por supuesto, Samba todavía no tiene que decantarse por ninguna federación. Quiere tomarse su tiempo. Un ejemplo en ese sentido es Nicolo Tresoldi, que, pese a sus magníficas cifras goleadoras, quiere esperar hasta después de la Eurocopa sub-21 para decidir si elige a Alemania o no. Italia también trata de convencer con insistencia al goleador, que, por sus diversos orígenes, similares a los de Samba, también podría jugar con Argentina. Además, Samba hace honor a su apellido si se toma al pie de la letra. Regate, toque de balón y visión de juego: el joven desprende cierto aire brasileño sobre el césped.

También se aprecian paralelismos con Jamal Musiala. El excepcional futbolista del FC Bayern Múnich jugó igualmente en equipos ingleses de categorías inferiores durante su infancia. Tras dos partidos con la sub-16 alemana, llegó a jugar con las selecciones sub-17 y sub-21 de Inglaterra, antes de que el jugador, que ahora tiene 23 años, se comprometiera con la DFB en 2021. Desde entonces ha vestido 46 veces la camiseta con el águila en el pecho.

El futuro dirá si Samba sigue un camino similar. En cualquier caso, todo indica que será prometedor.