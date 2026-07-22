«Ha mancillado la imagen del fútbol»: un entrenador alemán, acusado tras un escándalo de espionaje en Inglaterra

La federación lo anunció el miércoles. El FC Southampton, equipo de Eckert en la Segunda División inglesa, garantizó su «cooperación incondicional».

«Tonda Eckert ha sido acusado de tres infracciones de la norma E3.1 por conducta indebida», informó la FA en un comunicado.

Según la FA, el técnico «desacreditó el fútbol» al «ordenar o autorizar», entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, el seguimiento de los entrenamientos de los próximos rivales: Oxford United, Ipswich Town y FC Middlesbrough. Eckert tiene una semana para responder.

El Southampton respalda a su técnico: «El club apoya plenamente a Tonda».

El Southampton respondió de inmediato: «Tonda y el club seguirán cooperando de forma incondicional y abierta con la FA. El club respalda plenamente a Tonda y a su cuerpo técnico». Por ahora no habrá más declaraciones.

El caso se destapó en mayo, cuando un empleado fue visto espiando el entrenamiento del Middlesbrough antes de las semifinales de los play-offs, lo que costó al Southampton su eliminación de la lucha por el ascenso.