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Thomas Tuchel ha causado una gran sorpresa en la selección de Inglaterra al convocar por primera vez a Jobe Bellingham con la absoluta para los próximos partidos de la Liga de Naciones. La joven promesa del Borussia Dortmund se une a su hermano Jude en una convocatoria en la que destaca la ausencia de Cole Palmer, referente del Chelsea, mientras el seleccionador alemán empieza a imponer su criterio a la hora de elegir a los jugadores de Inglaterra.

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Su rendimiento en la Bundesliga le vale la convocatoria con Inglaterra

Tuchel ha apostado por renovar su última convocatoria con Inglaterra, marcada por la inclusión de Bellingham, de 21 años. El centrocampista del Dortmund ha visto recompensada su regularidad en la Bundesliga. El seleccionador inglés ha señalado que llevaba tiempo siguiendo al jugador junto con Lee Carsley, seleccionador de Inglaterra sub-21. La convocatoria abre la posibilidad de que los hermanos Bellingham se conviertan en los primeros hermanos en representar a Inglaterra desde Gary y Phil Neville.

Al explicar la decisión de incorporar al menor de los Bellingham a la selección absoluta, Tuchel destacó las buenas referencias que había recibido de las categorías inferiores. «Lee Carsley lleva semanas y meses hablando muy bien de Jobe. Dice que se lo merece si hay una plaza y la posibilidad de incorporarse y causar una buena impresión en el primer equipo», afirmó Tuchel, según recoge The Telegraph. «Ha jugado buenos partidos y atraviesa un buen momento de forma con el Dortmund, así que merece estar con nosotros».

Tuchel destaca el perfil propio de Bellingham

Tuchel ha analizado el perfil táctico de Jobe y ha dejado claro que el recién llegado aportará algo muy distinto a lo que ofrece su hermano, una superestrella. Lejos de esperar que reproduzca sus actuaciones ofensivas, el seleccionador ha destacado el equilibrio del nuevo convocado, su imponente físico y su capacidad para conservar el balón en el centro del campo.

«Es un jugador más defensivo que su hermano. Tiene buen manejo del balón, buen físico, es corpulento y tiene técnica para mantener la posesión. Ahora depende de él. Solo tenemos el martes y el miércoles para prepararnos y será difícil porque [en la última concentración] desarrollamos nuevas pautas y nuevas formas de actuar. Le costará [asimilarlo en dos días], pero depende de él. Está ilusionado, contento y con ganas de impresionar, que es la mejor base para tener una buena concentración», explicó el seleccionador.

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Palmer, descartado pese a su rendimiento en el Chelsea

El seleccionador ha dado una gran sorpresa con su última convocatoria de Inglaterra: Palmer es el principal damnificado por la drástica criba del técnico alemán. Mientras Jobe celebraba su primera inclusión en la lista, el jugador clave del Chelsea se quedaba fuera por completo, pese a mantener esta temporada su brillante nivel en Stamford Bridge.

Próximos partidos ING UEFA Nations League A 14:45 CRO

La llamativa ausencia de Palmer parece estar directamente relacionada con su decisión de renunciar a la anterior concentración internacional alegando una gestión de las cargas de trabajo. Tuchel ha enviado un mensaje tajante a la selección inglesa: ha premiado la lealtad por encima de la reputación y ha mantenido al núcleo de jugadores que, según destacó, creó un ambiente «extraordinario» en el vestuario durante la última concentración.

Los retos de la Liga de Naciones ante Croacia y España

La Inglaterra de Tuchel se prepara para una ventana internacional de primer nivel con la intención de aprovechar el impulso logrado en su primera concentración de la temporada. Inglaterra recibirá a Croacia bajo el arco de Wembley el 12 de noviembre y viajará a Madrid tres días después para enfrentarse a España, vigente campeona del mundo. En un clima de optimismo, el equipo de Tuchel verá en estos dos partidos una gran oportunidad para demostrar su nivel ante rivales de élite. También será una ocasión de celebración para el capitán Harry Kane, que recibirá un homenaje por haber ganado el Balón de Oro y alcanzar su 126.ª internacionalidad, una cifra récord.