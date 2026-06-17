«Ha ganado 15 títulos»... El Real Madrid acuerda con su estrella la rescisión de contrato de mutuo acuerdo

Según un informe periodístico, el Real Madrid acordó este miércoles rescindir de mutuo acuerdo el contrato de uno de sus jugadores.

La reelección de Florentino Pérez y el regreso del entrenador portugués José Mourinho han generado incertidumbre sobre el futuro de varios jugadores.

La llegada de José Mourinho ha complicado aún más la situación de Dani Ceballos, pues se asegura que no entra en los planes del técnico para la próxima temporada.

Según AS, club y jugador ya tienen un acuerdo preliminar para su salida.

Mourinho no cuenta con él y ha pedido a la directiva que facilite su salida; el jugador está dispuesto a renunciar al último año de su contrato para marcharse libre.

Su contrato vencía en 2027, pero se rescindirá este verano.

El Real Betis, que lleva años intentando recuperarlo, está muy interesado y el traspaso parece avanzar tras varias ventanas de fichajes.

El centrocampista siempre ha deseado volver al club donde se formó y, hace semanas, rechazó fichar por el Ajax —operación ya cerrada— al prever esta posibilidad.

Al quedar libre, el Betis podrá cerrar un fichaje que antes parecía caro por traspaso y salario.

El Betis le ofrecerá un contrato de cuatro o cinco años para compensar parte del salario que dejará de percibir del Madrid.

Ceballos fichó por el Real Madrid en 2017 procedente del Betis tras ganar el premio al mejor jugador del Europeo Sub-21.

Desde entonces ha jugado 215 partidos oficiales y ha conquistado tres Champions (2018, 2022 y 2024), dos Ligas (2022 y 2024), una Copa del Rey (2023), tres Copas Mundiales de Clubes (2017, 2018 y 2022) y una Copa Intercontinental (2024), dos Supercopas de Europa (2022 y 2024) y tres Supercopas de España (2018, 2022 y 2024).

Aun así, nunca tuvo la titularidad garantizada: con pocas oportunidades en sus primeros cursos, fue cedido al Arsenal entre 2019 y 2021 y regresó como un futbolista más completo. pero nunca logró un puesto fijo en el once de Zidane ni de Ancelotti, quienes contaban con un mediocampo sólido integrado por Casemiro, Kroos y Modrić, a quienes Ceballos no pudo reemplazar cuando tuvo la oportunidad.