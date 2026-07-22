El partido británico de los Liberal Demócratas pidió a la Federación Inglesa de Fútbol y a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol "UEFA" que se retiren de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", acusando al organismo rector del deporte de "destruir la integridad del hermoso juego".

Sir Ed Davey, líder del partido, afirmó, según la cadena británica "BBC", que la FIFA ya no sirve al fútbol ni a sus aficionados, y que debe disolverse de forma definitiva y reconstruirse de nuevo.

El llamamiento del partido liberal llegó tras una serie de decisiones controvertidas adoptadas por la FIFA durante el Mundial, la más destacada su sorpresiva decisión de anular la suspensión de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun, después de una intervención directa del presidente estadounidense Donald Trump.

La Unión Europea de Fútbol calificó la decisión de la FIFA sobre Balogun como una "vulneración de las líneas rojas", considerándola "sin precedentes, incomprensible e injustificada", en una señal de la creciente tensión entre ambos organismos durante el torneo.

Las críticas no se detuvieron ahí, ya que la FIFA se enfrenta a otras acusaciones relacionadas con el aumento de los precios de las entradas de los partidos del Mundial debido al sistema de precios dinámicos, además de la polémica en torno a las pausas destinadas a beber agua, que según algunas estimaciones podrían generar hasta 250 millones de dólares, es decir, unos 189 millones de libras esterlinas, en ingresos publicitarios adicionales.

La FIFA también recibió duras críticas por la manera en que gestionó el caso de la prohibición al árbitro somalí Omar Artan de entrar en Estados Unidos para dirigir partidos del torneo.

Los Liberal Demócratas subrayaron que estos ejemplos en conjunto demuestran que la FIFA ha sobrepasado el límite, señalando que la cadena británica "BBC" contactó con las tres partes, la FIFA, la UEFA y la Federación Inglesa, para obtener comentarios.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la política de precios, considerando que los precios de las entradas están en línea con los de otros grandes eventos deportivos en Estados Unidos.

La FIFA cuenta entre sus miembros con 211 federaciones nacionales, y es la entidad organizadora del Mundial. La Federación Inglesa es uno de sus miembros, lo que significa que su retirada del sistema la privaría automáticamente de participar en el Mundial.

Sir Ed Davey afirmó que las federaciones de fútbol deben trabajar juntas "para construir un organismo de gestión íntegro y transparente que dé prioridad a los aficionados", y añadió: "El único camino a seguir es que la Federación Inglesa lidere, junto a los demás organismos europeos, una retirada coordinada de la FIFA".

El líder de los Liberal Demócratas acusó a Infantino de haber "vulnerado las líneas rojas una y otra vez", y de haber "permitido que la codicia empresarial explote a los aficionados a su antojo, destruyendo la integridad del hermoso juego".

Y concluyó diciendo: "Ha llegado el momento de que la UEFA dé un paso al frente y se retire de la FIFA, y comience a trabajar con las demás confederaciones continentales para construir un organismo de gestión limpio y transparente que ponga a los aficionados en primer lugar".