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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

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Ha despertado la ira de la afición... ¿Ha pretendido Dani Olmo ofender a la selección saudí?

España vs Arabia Saudí
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D. Olmo
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EE. UU.

El domingo se jugará el esperado partido entre «Los Verdes» y «El Matador».

A pocas horas del esperado partido contra España en la fase final del Mundial 2026, la afición saudí reaccionó con indignación a unas declaraciones atribuidas a Dani Olmo, estrella del Barcelona.

El domingo se verán las caras en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

A 48 horas del encuentro, usuarios de redes sociales difundieron unas declaraciones de Olmo en las que hablaba de las ambiciones goleadoras de España ante Arabia Saudí.

En ellas aseguraba que su objetivo no era solo ganar, sino marcar muchos goles.

Estas palabras, atribuidas a Olmo, indignaron a la afición, que las consideró un insulto y exigió a los jugadores responder en el campo con un gran partido y un resultado positivo.

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Sin embargo, el diario Sport, que realizó la entrevista, aclaró que el jugador no hizo esa declaración; solo se quejó de la falta de acierto ofensivo de la Roja.

El jugador se refería a la falta de gol en el 0-0 contra Cabo Verde en la primera jornada.

La estrella del Barcelona reconoció: «Creamos ocasiones ante Cabo Verde, pero debemos rematarlas. Contra Arabia Saudí intentaremos marcar más de un gol y ganar».

Para superar el bloque defensivo, añadió: «Debemos mover al rival de un lado a otro, arriesgar algo, evitar el juego por las bandas y ser más verticales. Tenemos esa combinación y la mostraremos ante Arabia Saudí».

Y concluyó: «Hay que cuidar los detalles, especialmente las pérdidas de balón en las transiciones ofensivas, y cuando tengamos la ocasión, meterla en la portería».

Cabe recordar que, según varios informes, el seleccionador Luis de la Fuente planea incluir a Olmo en el once contra Arabia Saudí, tras haber sido suplente ante Cabo Verde.

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