¿Ha descartado a Diaby? El Inter inicia sus contactos con la estrella de Argentina

El Inter de Milán busca reforzar sus opciones en las bandas antes del inicio de la nueva temporada, poniendo más de un nombre sobre la mesa de negociaciones, en su afán por cerrar un fichaje que otorgue al equipo una mayor flexibilidad en el flanco izquierdo.

Según el periodista Gianluca Di Marzio, el Inter ha entablado contactos preliminares con los representantes del argentino Nico González, jugador de la Juventus, con vistas a una posible incorporación durante el mercado de fichajes de verano.

El informe señala que el extremo del Al-Ittihad saudí, Moussa Diaby, sigue siendo el objetivo principal de la dirección del "Nerazzurri", pero las complicaciones del fichaje, ya sea por su valor económico o por la firmeza del Al-Ittihad en sus condiciones, han empujado al club italiano a buscar otras alternativas.

El nombre de González goza de un interés creciente dentro del Inter, sobre todo porque el club ya había seguido al jugador el pasado verano, antes de su traspaso al Atlético de Madrid a préstamo.

Y pese a que el internacional argentino no firmó una temporada convincente con el Atlético de Madrid, recuperó parte de su nivel durante su participación con la selección de su país en el Mundial 2026, donde desempeñó un papel influyente en el costado izquierdo.

El Inter considera que González, aunque no ocupa de forma natural la posición de lateral-extremo, posee las cualidades físicas y la flexibilidad táctica que permiten emplearlo en ese rol, además de su capacidad para jugar tanto por la derecha como por la izquierda.

El informe añade que la salida de González de los planes de la Juventus podría facilitar las negociaciones, lo que convierte el fichaje en una opción práctica para el Inter, especialmente ante la variedad de posiciones que el jugador es capaz de ocupar.

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