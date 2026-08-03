¿Ha derrocado Kushner a Infantino? El presidente de la FIFA pide la protección de Trump antes de la reunión decisiva

Informes periodísticos estadounidenses revelaron que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, busca obtener el apoyo de la administración del presidente Donald Trump para mantenerse en su cargo, en medio del aumento de las críticas que exigen su dimisión.

Según el diario "Washington Post", está previsto que Infantino mantenga conversaciones privadas por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la mañana del lunes, después de las nueve de la mañana, hora del este de Estados Unidos.

El diario aclaró: "Infantino quiere discutir el papel del fútbol como herramienta del poder blando estadounidense con el secretario Rubio, pero el verdadero objetivo no es otro que proteger su cargo". Mientras tanto, ni la FIFA ni el Departamento de Estado estadounidense han emitido comentario alguno hasta ahora en respuesta a la solicitud del periódico.

Intentos fallidos de contactar con Trump

Las fuentes indicaron que Infantino (56 años) intentó en repetidas ocasiones ponerse en contacto con el presidente Trump, desde el pasado viernes, sin éxito, y estos intentos se produjeron tras el colapso de su polémico plan para vender parte de los activos comerciales del deporte a inversores del sector privado.

El "Washington Post" había publicado en exclusiva los detalles del plan de Infantino para separar los derechos de retransmisión, patrocinio, licencias y venta de entradas en una nueva empresa filial llamada "FIFA Forward Enterprise".

Estaba previsto que la empresa "Thrive Capital", propiedad de Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump, adquiriera el 20% del proyecto por más de 4.000 millones de dólares.

Rebelión interna e ira mundial

El plan, revelado primero por el diario británico "The Times", provocó una amplia ola de indignación en los círculos del fútbol mundial. Varios responsables afirmaron que se enteraron de él únicamente a través de los medios de comunicación.

Y dentro de la propia FIFA estalló una rebelión abierta contra el liderazgo de Infantino. Uno de los responsables de la federación declaró al periódico que existe una maniobra para derrocarlo, a la que se ha bautizado como "proyecto para acabar con la bestia".

Por su parte, Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, declaró a la agencia "Associated Press" el viernes que se sintió "engañado" por las acciones de Infantino, y aseguró que no tenía conocimiento de las negociaciones secretas.

Amenaza de boicot al Mundial 2030

La crisis se agravó después de que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) votara por unanimidad el pasado 30 de julio a favor de boicotear todas las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial 2030, previsto en España, Portugal y Marruecos.

Esta decisión abre la puerta a un escenario sin precedentes consistente en el boicot de dos países anfitriones del torneo, con la posible ausencia de estrellas destacadas como el francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y el español Lamine Yamal, la joya del Barcelona.