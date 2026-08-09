Marcus Rashford regresó al Manchester United la mañana de este domingo y quiere reactivar su carrera en Old Trafford.

Rashford volvió al complejo de entrenamiento de Carrington, propiedad del Manchester United, a primera hora de la mañana del domingo, y viajó en avión a Dublín a las 11 de la mañana con sus compañeros de equipo para unirse al conjunto en su concentración.

Fuentes aseguran al diario "The Sun" que el jugador, de 28 años, está decidido a volver con fuerza al club de su infancia pese a los tres turbulentos años que ha atravesado.

Rashford no juega con el United desde el 12 de diciembre de 2024, después de que el entonces técnico Rúben Amorim objetara su conducta.

Sin embargo, Marcus Rashford, que no tenía número en el equipo tras haber recibido Matheus Cunha el dorsal "10" el año pasado, podría regresar a las filas del United ante el Milan, dirigido por Amorim, en Polonia el sábado.

No obstante, se informó que Rashford vestirá la camiseta número 14 si sigue en Old Trafford cuando comience la temporada.

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, era capitán del equipo cuando Rashford debutó con el club en febrero de 2016, y ambos trabajaron juntos durante casi seis años tras la incorporación de Carrick al cuerpo técnico.

Rashford pasó la temporada pasada cedido en el Barcelona y había manifestado públicamente su deseo de quedarse en Cataluña de forma permanente.

Sin embargo, el Barcelona renunció a la opción de comprar a Rashford por 26 millones de libras esterlinas y fichó a su compatriota inglés, el extremo izquierdo Anthony Gordon, procedente del Newcastle por 69 millones de libras esterlinas.

Rashford es el jugador mejor pagado del Manchester United, ya que percibe 325.000 libras esterlinas semanales, y le quedan dos años de contrato.

El salario del internacional inglés ha impedido que su traspaso se concrete hasta ahora este verano, pese a que varios clubes grandes siguen buscando un extremo.

El Manchester United canceló los planes de entrenamiento abierto en Carton House, en Maynooth, en medio de las sospechas de que el regreso de Rashford había influido en el cambio de planes.

Es poco probable que Rashford participe en el partido amistoso que se disputará la noche del miércoles ante el Leeds United en Croke Park, ya que solo habrá completado unas pocas sesiones de entrenamiento.

Desde que firmó un contrato de cinco años con el United en julio de 2023, Rashford solo ha marcado 15 goles para el club, además de haber desobedecido al exentrenador Erik ten Hag en dos ocasiones.

Ten Hag calificó de "inaceptable" la asistencia de Rashford a una fiesta de cumpleaños horas después de la derrota en el derbi de Mánchester en octubre de 2023.

Asimismo, Rashford fue apartado del partido de cuarta ronda de la FA Cup ante el Newport County en enero de 2024 tras un viaje a Belfast a mitad de semana.