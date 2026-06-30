El Bayern de Múnich ha confirmado que Michael Oliisi se queda y rechaza negociar su venta, pese a los rumores que lo vinculaban con el Real Madrid.

Según el diario alemán «Abendzeitung», el presidente del Bayern aclaró a la prensa que el Real Madrid se ha puesto en contacto con el club para desmentir cualquier negociación por el jugador y calmar las especulaciones.

El presidente bávaro añadió que el club no piensa venderlo, pues es pieza clave en el proyecto y la directiva ignorará cualquier oferta, por elevada que sea.

La polémica se intensificó tras su brillante actuación con Francia en el Mundial 2026, que atrajo el interés de varios grandes clubes.

Algunos medios aseguran que el jugador prefiere esperar hasta después del torneo para decidir, con la opción de renovar con el Bayern, aunque otras fuentes mantienen que la posibilidad de fichar por el Real Madrid sigue viva si busca un nuevo reto.