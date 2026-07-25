El club alemán Bayern Múnich confirmó su firme apuesta por su estrella francesa Michael Olise y su rechazo tajante a desprenderse de él durante el actual mercado de fichajes de verano, en un duro golpe a las aspiraciones del Real Madrid, que busca hacerse con los servicios del internacional.

Christoph Freund, director deportivo del Bayern Múnich, declaró en unas manifestaciones a la prensa tras la derrota amistosa ante el Wiesbaden (2-1): "Este asunto no representa ningún problema para nosotros en absoluto. Nos alegra el regreso de Michael tras el fin de sus vacaciones. Desempeñará un papel importante con nosotros esta temporada, tal como lo hizo la temporada pasada".

Las declaraciones de Freund se produjeron en la zona mixta después del partido amistoso ante el equipo alemán de tercera división, poniendo fin a las crecientes especulaciones sobre el futuro de Olise, en medio de un interés mutuo entre él y el conjunto blanco español.

Inquietud en Madrid

La postura contundente del club bávaro generó inquietud en el entorno del Real Madrid, que esperaba convencer al Bayern de renunciar a los servicios del jugador francés durante el actual mercado estival.

Los informes apuntan a que el conjunto blanco ha comenzado a dirigir su atención hacia opciones alternativas, ya que parece centrarse ahora en la incorporación de la estrella marfileña Yan Diomande, procedente del Leipzig alemán, en un intento por reforzar sus filas antes del inicio de la nueva temporada.