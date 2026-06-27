¿Ha atendido Donis las peticiones de la afición al sustituir a Salem Al-Dosari?

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, sustituyó al capitán Salem Al-Dossari ante Cabo Verde, su primer cambio en este Mundial 2026.

El equipo árabe necesita ganar en la última jornada para avanzar a dieciseisavos, tras lograr solo un punto en los dos primeros partidos.

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Al-Dossari ya había sido criticado tras los duelos con Uruguay y España por su bajo nivel técnico y físico, y Donis también fue cuestionado por mantenerlo en cancha pese a su bajo rendimiento.

A los 66 minutos del duelo contra Cabo Verde, el técnico heleno retiró al capitán por su bajo rendimiento y dio entrada a Mohamed Abu Al-Shamat para reactivar el ataque.

La decisión de Donis abre la duda: ¿respondió a las críticas por fin o el cambio fue solo por el desarrollo del partido?