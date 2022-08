El español fue el protagonista de la presentación de Rushbet como sponsor oficial de LaLiga en Latinoamérica.

El histórico jugador español del Real Madrid y ex Besiktas, José María "Guti" Gutierrez visitó Bogotá y atendió a los medios e invitados en el evento en el que Rushbet anunció la expansión en Latinoamérica del acuerdo de patrocinio internacional que inició el año pasado en Colombia; con la Liga Nacional de Fútbol Profesional de España, más conocida como LaLiga.

El acuerdo permitirá a Rushbet utilizar activos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank para promocionar a Rushbet en Latinoamérica. Adicionalmente, la compañía tendrá acceso a experiencias exclusivas para sus clientes, las cuales incluyen viajes a ver los partidos emblemáticos de la competición e invitaciones exclusivas que se realizarán a lo largo de la región.

Los invitados al evento pudieron intercambiar algunas preguntas con Guti en su caracter de embajador de LaLiga y con el jugador colombiano, Abel Aguilar, mundialista con su selección en 2014 y 2018. El ex futbolista del Real Madrid habló sobre la incidencia latinoamericana en el fútbol de España, el auge del deporte femenino y mucho más.

¿Qué aportan los jugadores latinoamericanos a la Liga?

Todo el mundo sabe, a nivel futbolístico, que los jugadores latinos son muy buenos. Tienen una cantera muy buena y eso para Europa y para la liga española es importante. Hacen que la liga sea más grande.

También, para empezar su futuro en Europa, la liga española es el mejor lugar para cualquier jugador sudamericano. Siempre me pone contento haber recibido y seguir recibiendo a tantos jugadores que hacen que nuestra liga sea la mejor del mundo y la más vista.

Hace unos días terminaron la Euro femenina y la Copa América femenina. ¿Cómo ven este desarrollo y cómo hacen para que las empresas apoyen este movimiento?

Es genial, en España hay un movimiento grandísimo con el fútbol femenino, solo hay que ver la última semifinal de Champions en la que el Barcelona femenino logró llenar el Camp Nou. Eso es satisfactorio. Que siga creciendo, no solo es importante en el fútbol, también en cualquier deporte. Deberíamos seguir apoyando y que el fútbol femenino crezca. Personalmente, cuando me siento a ver partidos, disfruto y me encantaría que se vea en más televisiones y en más países. Me encantaría que se vaya formalizando más y que sea más profesional en todo el mundo.

¿Cómo lograr la visibilidad del fútbol femenino?

Hay que seguir apostando, reuniendo nombres importantes y talento.

Guti sobre La Liga 2022-23

Vamos a disfrutar este año de una magnífica Liga y vamos a disfrutar hasta el fin de ella, sin saber quién va a ser el campeón.

Sobre Falcao en el fútbol de España nuevamente

Cuando Falcao se retire lo va a hacer con muchísimo amor y cariño. Ha demostrado muchísimo, no solo haciendo goles o jugando bien en sus equipos sino personalmente, es un tipo que transmite mucho. Si va a hacer dupla con Diego Costa, harán muchos goles. Es un jugador que marcará una leyenda en la Liga española.

España y los favoritos para el Mundial de Qatar

No creo que (España) a priori sea la favorita, hay seis o siete selecciones que pueden ganar este Mundial. Lo veremos, sobre todo cuando pasemos a la ronda definitiva. Hasta el final no vamos a saber quién es el favorito al Mundial. Contrario a otros mundiales en donde siempre había una selección que parecía mucho más favorita.

¿Hay mucha distancia entre el fútbol europeo y el latinoamericano hoy en día?

Se juega de diferente manera, no creo que hay mucha distancia. Sudamérica se la juega más por el talento y el europeo más ordenado, más por el equipo. En ese sentido hay diferencias.