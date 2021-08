Gus Poyet reacciona a los polémicos rumores: "Lo negativo vende más que lo positivo"

Entre reflexiones sobre cómo vuela la información, silencio al por tema de la semana y ánimo de continuar se desarrolló la rueda de prensa de jueves.

"Soy un poco antiguo y lo que pasa dentro del club no comento nada. Si alguien del club comenta algo, no va con mi forma de ser. Son los códigos que aprendí muy de chiquito en Uruguay", leyó Gus Poyet sobre los problemas ocurridos la primera semana de agosto en la interna de Universidad Católica, que involucran a Diego Poyet, Edson Puch y Fernando Zampedri. No negó nada.

"Si hay algo que no puedo controlar son los rumores. Han habido tantos que si cada semana me vienen a preguntar y tengo que desmentir o no despedir, pasamos a esa situación de que alguno va a prestar atención a que lo que no desmiento puede ser verdad", complementó en la misma línea, sentenciando que "lo que pasa en el vestuario, lo hice toda mi vida como jugador y entrenador, salvo anécdotas con amigos en un asado, no conté nada públicamente. Pido disculpas, no puedo comentar nada, quizás soy muy antiguo pero son los códigos que me enseñaron en mi River Plate de Uruguay".

La UC se está jugando el título y su ayudante e hijo ha deambulado por expulsiones y reacciones fuera de lugar. Ante esto, la cabeza técnica reflexionó sobre cómo los medios encuentran en las problemáticas una vía para trascender noticiosamente, y cómo los fanáticos y usuarios pueden dañar los procesos. "No me gusta perder, a Diego tampoco, y se han dado situaciones mediáticas que no me afectan para nada. Tengo un balance emocional, no tengo redes sociales porque sé como está la sociedad del mundo. Se es muy negativo, muy crítico, se hace mucho daño. Estoy un poco aislado de eso, pero me han contado lo que se habla y tengo que aceptar mis responsabilidades. Lo negativo vende más que lo positivo, lo vemos día a día", redondeó el charrúa.

"El objetivo más grande es el tetracampeonato. No se me ha pasado por la cabeza (renunciar)", cerró el DT cruzado, que se siente firme en su puesto todavía. Y pese a no está en una situación cómoda tras perder el Clásico Universitario, aún pelea por los primeros lugares del Torneo Nacional, el último frente tras las eliminaciones de Copa Chile y Libertadores y el trofeo de la Supercopa que quedó en San Carlos y sirve como aval.