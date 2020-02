Gundogan en Goal: "Si no ganas la Champions siempre faltará algo"

A pocas horas del Real Madrid-City de la ida de octavos de final de la Champions el centrocampista citizen habla sobre el partido.

Ilkay Gundogan, jugador de 29 años, jugó un papel importante en los triunfos consecutivos del City donde conquistó además la Copa FA y la Copa de la Liga dos veces durante sus cuatro temporadas en . Antes de eso ganó todos los trofeos nacionales disponibles en el . El gran equipo de Jurgen Klopp de hace ocho años fue el último en evitar que el Bayern de Múnich celebrara la .

Preguntado por la final de la Champions perdida ante el Bayern en unos últimos minutos finales de infarto, no tiene dudas: "No creo que vaya a ser mi única final, por supuesto", dijo Gundogan a Goal. "Eso espero también. En realidad no tengo mucho tiempo, es por eso que trato de presionar a mis compañeros tanto como sea posible".

"Pero sí, estoy seguro de que tenemos todas las oportunidades para llegar a la final de la ".

Más equipos

La Champions es el gran trofeo que falta al para pasar a formar parte de la historia y Gundogan lo tiene claro: "La Champions League es quizá la competición más prestigiosa del mundo y si no la ganas, por mucho que seamos un gran equipo, sientes que siempre falta algo".

Afirma que "obviamente, tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero no es algo de lo que se pueda hablar y luego llegue. Es algo que debemos intentar lograr".

El sueño de City se pone a prueba con el desafiante desafío ante el , 13 veces campeón de la Champions en los dieciseisavos de final. El City cayó ante los blancos en 2016 cuando ganaron por un solo gol en el Bernabéu, dos meses antes de la llegada de Gundogan. El jugador citizen lo sabe y añade que "es muy difícil explicarlo, creo que necesitamos un gran partido para poder ganar. Y para pasar la eliminatoria toca pensar que esto fue difícil hoy y tenemos que luchar para superar las dificultades".

"Es por eso que creo que aprendes de partidos como en , con un hombre menos y Kyle Walker de portero, o en casa contra el Shakhtar donde luchas y simplemente empatas. Este tipo de partidos también son importantes".

Por ello añade que "no puedes ganar cada partido por tres, cuatro o cinco goles. Cuando llegas a las eliminatorias y juegas ante un buen equipo un 1-0 abajo esperas poder cambiarlo fácilmente, pero no siempre es así".

"Es más difícil tener confianza en los partidos grandes, pero creo que también es algo que puedes construir durante el propio partido. Tener momentos exitosos en un partido, como marcar o lo que sea, siempre te da ese impulso. Pero a veces puede ser lo contrario ya que si te equivocas es totalmente normal que tu confianza disminuya".

Ilkay Gundogan lleva las Adidas Predator Mutator 20, disponibles en adidas.co.uk/football-shoe













El artículo sigue a continuación