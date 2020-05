Guimaraes no tiene asegurada su continuidad en Colombia

“No hay todavía algo definido sobre lo que va a pasar", dijo el técnico nacionalizado costarricense, que finaliza su contrato en América de Cali.

Alexandre Guimaraes logró salir campeón con , pero el éxito no le asegura seguir al frente del plantel al entrenador y su futuro comienza a estar en duda.

Tulio Gómez, principal accionista del equipo colombiano, señaló que “la idea es que Guimarães siga dirigiendo, lo que no sabemos es cuándo. Sin ingresos, no podemos aguantar si no reanudamos pronto. Si no, nos va a tocar hacer un stop, cortemos aquí y que vuelva en enero".

El propio técnico confirmó poco después la situación en la que se encuentra. "No hay todavía algo definido sobre lo que va a pasar, no he tocado el tema del contrato con el máximo accionista, Tulio Gómez”, dijo en un medio colombiano.

A sus 60 años, Guimaraes, brasileño y nacionalizado costarricense, ganó el título en 2019 y quebró una racha de 20 años sin consagraciones en una liga local tras el bicampeonato con Saprissa en 1998 y 1999.