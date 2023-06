Guido Rodríguez, entre la oferta de salida o la renovación en septiembre

El asunto de Guido Rodríguez sigue sin resolverse en el Real Betis y parece que va a ir para largo. Desde Barcelona siguen apuntando a un supuesto interés por el mediocentro que no termina de concretarse en oferta en las oficinas verdiblancas, y el jugador tampoco toma la determinación de renovar con el cuadro bético que ya le ha pasado una propuesta.



Los agentes de Guido le han trasladado al club que el jugador entiende que es el momento para intentar dar un salto a un equipo de mayor categoría. El nivel que ha alcanzado esta campaña ha disparado la idea de subir ese peldaño hacia arriba y que el medio crezca en su carrera deportiva. El propio jugador ya ha relatado en más de una ocasión lo cómodo que se siente en la ciudad y lo que el Real Betis significa para él por todo lo que le ha dado, pero ve cómo puede estar ante una de sus últimas oportunidades para coger un tren que le lleve a una entidad superar. Nos obstante, si la oferta para recalar en una entidad de Champions no llegase, el centrocampista renovaría con el Real Betis.

Entiende que si no es para desembarcar en un club de mayor rango, ningún equipo es mejor que el de Heliópolis, donde tiene el cariño de la afición, el apoyo de los dirigentes y la confianza de un Manuel Pellegrini que lo considera uno de los puntales de su esquema. Por tanto, tanto club como jugador se han marcado una nueva fecha para acordar la renovación, si no llega oferta alguna. Septiembre es la fecha tope para determinar si Guido continúa o no vistiendo la camiseta de las Trece Barras.



Lo cierto es que el culebrón de Guido parece que va a ir para largo durante todos estos meses. En su momento ya sonó el Atlético de Madrid, cuyo rumor empezó justo después de que el Betis ganase la Copa del Rey ante el Valencia, pero el supuesto interés colchonero se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, aunque todavía queden algunos sones. La flexibilidad que la liga ha abierto para los clubes have posible que la venta de Guido no sea ya una cuestión casi imprescindible para la dirección deportiva que comanda Planes, pero la necesidad de hacer caja obliga a una buena venta para cubrir agujeros. Guido sigue siendo un nombre recurrente en el mercado pero la oferta a las oficinas del Villamarín siguen sin llegar en firme.