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AT&T Stadium DallasGetty
Book World Cup 2026 Tickets
Chris Burton

Traducido por

Guía de las ciudades sede del Mundial 2026: la FIFA confirma el aforo de los 16 estadios en Estados Unidos, Canadá y México; dos superan los 80 000 espectadores

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Estados Unidos, Canadá y México organizarán la Copa del Mundo 2026. Dieciséis estadios acogerán los partidos, en la primera vez que el torneo regresa a América desde 1994.

Estados Unidos, Canadá y México organizarán el Mundial 2026 con 16 estadios. Será la primera vez que el torneo regresa a América desde 1994.

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Estados Unidos ya organizó un espectáculo grandioso en 1994, y México lo hizo en 1970 y 1986.

Canadá se suma ahora a la fiesta, como parte de una iniciativa tripartita, en la que una lista inicial de 43 estadios potenciales repartidos por 41 ciudades se ha ido reduciendo poco a poco hasta llegar a una lista definitiva de 16. ¿Quiénes serán los elegidos en América del Norte y Central? GOAL lo analiza…   

Ciudades sede, estadios y aforo del Mundial 2026

Con 48 equipos y 80 partidos, esta es la lista definitiva de ciudades y estadios aprobada por la FIFA:

Estados Unidos

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

El Rose Bowl de Pasadena, California, que acogió la final de 1994 ganada por Brasil a Italia en penaltis, volverá a ser sede, junto a recintos de mil millones de dólares como el AT&T Stadium y el Mercedes-Benz Stadium.

Por las normas de patrocinio de la FIFA, el Gillette Stadium se llamará Boston Stadium durante el torneo.

El MetLife Stadium de East Rutherford albergará la final.

CiudadEstadioCapacidad
AtlantaEstadio Mercedes-Benz68 239
BostonEstadio Gillette64 146
DallasEstadio AT&T70 649
HoustonEstadio NRG68 777
Kansas CityEstadio Arrowhead69 045
Los ÁngelesEstadio SoFi70 492
MiamiEstadio Hard Rock64 478
Nueva York/Nueva JerseyEstadio MetLife80 663
FiladelfiaLincoln Financial Field68 324
San Francisco/Área de la BahíaLevi’s Stadium68 827
SeattleLumen Field66 925

Canadá

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

El BC Place de Vancouver ya acogió la final femenina de 2015 y regresó a la carrera en marzo de 2022 tras la retirada de Montreal.

CiudadEstadioCapacidad
TorontoEstadio BMO43 036
VancouverBC Place52 497

México

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

El Estadio Azteca ha visto a Pelé y Maradona celebrar títulos mundiales. Volverá a albergar el partido inaugural el 11 de junio de 2026 y otros encuentros clave.

CiudadEstadioAforo
GuadalajaraEstadio Akron45 664
Ciudad de MéxicoEstadio Azteca80 824
MonterreyEstadio BBVA51 243