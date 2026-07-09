Estados Unidos, Canadá y México organizarán la Copa delMundo 2026. Dieciséis estadios acogerán los partidos de la FIFA en las Américas por primera vez desde 1994.

En 1994 Estados Unidos ofreció un gran espectáculo, y México ya lo organizó en 1970 y 1986.

Canadá se suma por primera vez a esta iniciativa conjunta de tres países, tras reducir de 43 a 16 los estadios candidatos en 41 ciudades. ¿Quiénes serán los elegidos en Norteamérica y Centroamérica? GOAL lo analiza…

Fecha y hora de inicio Detalles del partido Lugar Entradas 9 de julio, 18:00 h EDT Cuartos de final 1: Francia vs. Marruecos Estadio Gillette (Boston), EE. UU. Comprar entradas 10 de julio, 18:00 h (PDT) Cuartos de final 2: España vs. Bélgica Estadio SoFi (Los Ángeles), EE. UU. Comprar entradas 11 de julio, 16:00 h (hora del este) Cuartos de final 3: Noruega vs. Inglaterra Estadio Hard Rock (Miami), EE. UU. Comprar entradas 11 de julio, 18:00 h CDT Cuartos de final 4: Argentina vs. Suiza Arrowhead Stadium (Kansas City), EE. UU. Comprar entradas 14 de julio, 19:00 h CDT Semifinal 1: Francia/Marruecos vs. España/Bélgica Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar entradas 15 de julio, 20:00 h EDT Semifinal 2: Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Suiza Estadio de Atlanta, EE. UU. Comprar entradas 18 de julio, 15:00 h (EDT) Partido por el tercer puesto: Perdedor de la semifinal 1 contra perdedor de la semifinal 2 Estadio de Miami, EE. UU. Comprar entradas 19 de julio, 15:00 h (EDT) Final de la Copa del Mundo: Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2 Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar entradas

Ciudades sede, estadios y aforo del Mundial 2026

Con 48 selecciones y 80 partidos, la FIFA ya confirmó las sedes:

Estados Unidos

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El Rose Bowl de Pasadena (California), que acogió la final de 1994 —ganada por Brasil a Italia en los penaltis—, volverá a usarse, junto a recintos de mil millones de dólares como el AT&T Stadium y el Mercedes-Benz Stadium.

Por las normas de patrocinio de la FIFA, el Gillette Stadium se llamará Boston Stadium durante el torneo.

El MetLife Stadium de East Rutherford albergará la final.

Ciudad Estadio Capacidad Atlanta Estadio Mercedes-Benz 68 239 Boston Estadio Gillette 64 146 Dallas Estadio AT&T 70 649 Houston Estadio NRG 68 777 Kansas City Estadio Arrowhead 69 045 Los Ángeles Estadio SoFi 70 492 Miami Estadio Hard Rock 64 478 Nueva York/Nueva Jersey Estadio MetLife 80 663 Filadelfia Lincoln Financial Field 68 324 San Francisco/Área de la Bahía Levi’s Stadium 68 827 Seattle Lumen Field 66 925

Canadá

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El BC Place de Vancouver ya había acogido la final femenina de 2015 y volvió a entrar en liza en marzo de 2022 tras la retirada de Montreal.

Ciudad Estadio Capacidad Toronto BMO Field 43 036 Vancouver BC Place 52 497

México

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El Estadio Azteca, ya legendario tras ver a Pelé y Maradona saborear la gloria mundialista, acogerá el partido inaugural el 11 de junio de 2026 y otros encuentros clave.