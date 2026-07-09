Estados Unidos, Canadá y México organizarán la Copa delMundo 2026. Dieciséis estadios acogerán los partidos de la FIFA en las Américas por primera vez desde 1994.
En 1994 Estados Unidos ofreció un gran espectáculo, y México ya lo organizó en 1970 y 1986.
Canadá se suma por primera vez a esta iniciativa conjunta de tres países, tras reducir de 43 a 16 los estadios candidatos en 41 ciudades. ¿Quiénes serán los elegidos en Norteamérica y Centroamérica? GOAL lo analiza…
|Fecha y hora de inicio
|Detalles del partido
|Lugar
|Entradas
|9 de julio, 18:00 h EDT
|Cuartos de final 1: Francia vs. Marruecos
|Estadio Gillette (Boston), EE. UU.
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|10 de julio, 18:00 h (PDT)
|Cuartos de final 2: España vs. Bélgica
|Estadio SoFi (Los Ángeles), EE. UU.
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|11 de julio, 16:00 h (hora del este)
|Cuartos de final 3: Noruega vs. Inglaterra
|Estadio Hard Rock (Miami), EE. UU.
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|11 de julio, 18:00 h CDT
|Cuartos de final 4: Argentina vs. Suiza
|Arrowhead Stadium (Kansas City), EE. UU.
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|14 de julio, 19:00 h CDT
|Semifinal 1: Francia/Marruecos vs. España/Bélgica
|Estadio de Dallas, EE. UU.
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|15 de julio, 20:00 h EDT
|Semifinal 2: Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Suiza
|Estadio de Atlanta, EE. UU.
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|18 de julio, 15:00 h (EDT)
|Partido por el tercer puesto: Perdedor de la semifinal 1 contra perdedor de la semifinal 2
|Estadio de Miami, EE. UU.
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|19 de julio, 15:00 h (EDT)
|Final de la Copa del Mundo: Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2
|Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.
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Ciudades sede, estadios y aforo del Mundial 2026
Con 48 selecciones y 80 partidos, la FIFA ya confirmó las sedes:
Estados UnidosGetty
El Rose Bowl de Pasadena (California), que acogió la final de 1994 —ganada por Brasil a Italia en los penaltis—, volverá a usarse, junto a recintos de mil millones de dólares como el AT&T Stadium y el Mercedes-Benz Stadium.
Por las normas de patrocinio de la FIFA, el Gillette Stadium se llamará Boston Stadium durante el torneo.
El MetLife Stadium de East Rutherford albergará la final.
|Ciudad
|Estadio
|Capacidad
|Atlanta
|Estadio Mercedes-Benz
|68 239
|Boston
|Estadio Gillette
|64 146
|Dallas
|Estadio AT&T
|70 649
|Houston
|Estadio NRG
|68 777
|Kansas City
|Estadio Arrowhead
|69 045
|Los Ángeles
|Estadio SoFi
|70 492
|Miami
|Estadio Hard Rock
|64 478
|Nueva York/Nueva Jersey
|Estadio MetLife
|80 663
|Filadelfia
|Lincoln Financial Field
|68 324
|San Francisco/Área de la Bahía
|Levi’s Stadium
|68 827
|Seattle
|Lumen Field
|66 925
CanadáGetty
El BC Place de Vancouver ya había acogido la final femenina de 2015 y volvió a entrar en liza en marzo de 2022 tras la retirada de Montreal.
|Ciudad
|Estadio
|Capacidad
|Toronto
|BMO Field
|43 036
|Vancouver
|BC Place
|52 497
MéxicoGetty
El Estadio Azteca, ya legendario tras ver a Pelé y Maradona saborear la gloria mundialista, acogerá el partido inaugural el 11 de junio de 2026 y otros encuentros clave.
|Ciudad
|Estadio
|Aforo
|Guadalajara
|Estadio Akron
|45 664
|Ciudad de México
|Estadio Azteca
|80 824
|Monterrey
|Estadio BBVA
|51 243