Copa ConfederacionesGetty
Redacción Goal

Guía de la Copa Confederaciones 2017: partidos, resultados y fechas

Sedes, partidos y mucho más del torneo que se disputa en Rusia como previa del Mundial.

Equipos que participan:

Rusia

Alemania

Chile

México

Portugal

Australia

Nueva Zelanda

Camerún

EL CALENDARIO DE LA COPA CONFEDERACIONES

Fase de Grupos

Grupo A

17 de junio: Rusia 2 vs. Nueva Zelanda 0
18 de junio: Portugal 2 vs. México 2
21 de junio: Rusia 0 vs. 1 Portugal
21 de junio: México 2 vs.1 Nueva Zelanda
24 de junio: México 2 vs. 1 Rusia
24 de junio: Nueva Zelanda 0 vs. 4 Portugal

Grupo B

18 de junio: Camerún 0 vs. Chile 2
19 de junio: Australia 2 vs. Alemania 3 
22 de junio: Camerún 1 vs. Australia 1
22 de junio: Alemania 1 vs. 1 Chile .
25 de junio: Alemania 3 vs. Camerún 1
25 de junio: Chile 1 vs. Australia 1

LAS POSICIONES

Chile

LAS SEMIFINALES

Carlos Vela México - PortugalGetty

28 de junio: Chile (0) 0-0 (3) Portugal

29 de junio: Alemania 4-1 México

LA FINAL DE LA COPA CONFEDERACIONES

En los encuentros de la segunda fase, si un partido finaliza empatado al completarse los 90 minutos de juego, se jugaran dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si la igualdad se mantiene, se definirá el ganador con lanzamientos penales.

Tercer lugar

2 de julio: Portugal 2-1 México 

Final

2 de julio:  Chile vs. Alemania  15:00. San Petersburgo Arena

LOS ESTADIOS DE LA COPA CONFEDERACIONES

Krestovsky Stadium Getty Images

LA TABLA DE GOLEADORES

Un repaso por los máximos anotadores del torneo.

