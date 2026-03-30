Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
MEXICO-CRIME-FBL-WC-2026AFP
Book World Cup HotelsSearch World Cup Flights

Traducido por

Guía de GOAL para reservar hoteles para el Mundial: precios medios, opciones económicas, transporte y mucho más

SHOPPING
World Cup
Travel

Todo lo que necesitas saber para reservar alojamiento para el Mundial en Norteamérica este verano

Ahora que han concluido las eliminatorias y se han completado todas las piezas del rompecabezas del Mundial de 2026, ya solo queda avanzar a toda velocidad hacia el inicio del torneo en junio. 

Aunque hay un montón de opciones y alternativas en cuanto a hoteles, aquellos que tengan la suerte de ver los partidos en las distintas sedes del Mundial no querrán dejar para el último momento la confirmación de sus habitaciones, sobre todo teniendo en cuenta que se prevé que los precios suban considerablemente en las próximas semanas.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información sobre el alojamiento para el Mundial, desde los mejores lugares y ubicaciones donde alojarse hasta cuánto puedes esperar pagar, y mucho más.

Hoteles y alojamiento para el Mundial. Reserva ahora 

Cómo reservar alojamiento para el Mundial de 2026: lo esencial que debes saber

No lo dejes para demasiado tarde

Dado que se prevé que los precios de los hoteles en las ciudades sede del Mundial de 2026 se disparen hasta un 300 % en comparación con fechas similares de años anteriores, es fundamental reservar con antelación. 

En algunas ciudades, la Copa del Mundo coincidirá además con el 250.º aniversario de los Estados Unidos, lo que hará que los precios suban aún más a finales de junio y principios de julio.

Amplía tus opciones

Las opciones de hoteles en el centro o cerca de los estadios escasean en algunas de las ciudades sede del Mundial, por lo que quizá tengas que ampliar tus horizontes y buscar alojamiento más lejos. 

El trayecto hasta el estadio puede ser más largo, pero podrías acabar ahorrando una buena cantidad en gastos de hotel.

Reserva con cancelación gratuita

Dado que la trayectoria de tu equipo en el Mundial sigue siendo incierta, es recomendable que compruebes todas las opciones de habitaciones reembolsables y los filtros de «cancelación gratuita» al hacer la reserva. 

Este método también te permite cambiar la reserva si surge un hotel más cercano o si necesitas seguir a tu equipo a otra ciudad durante las últimas fases del torneo. 

Tanto la opción de cancelación gratuita como la de sin prepago están disponibles al buscar alojamiento en Booking.com.

Dónde alojarse en las ciudades sede del Mundial de 2026

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

  • Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL)
  • Consejos de transporte: MARTA, el sistema ferroviario de Atlanta, es la principal opción de transporte recomendada para evitar el tráfico extremo los días de partido, con dos estaciones (Vine City Station y GWCC/CNN Center Station) situadas cerca del Mercedes-Benz Stadium.
Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor)
Menos de 2 km 704 $ - 3055
Menos de 10 km 490 $ - 2070 $
  • Opciones económicas: Clarion Inn & Suites (centro de Atlanta) (a menos de 2 km del estadio), Holiday Inn Express Hotel & Suites (zona de Atlanta/Universidad Emory) (a menos de 10 km del estadio)
  • Opciones de precio elevado: The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km del estadio), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km del estadio)

Dallas (Estadio AT&T)

  • Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW)
  • Consejos de transporte: Se establecerá una red de transporte público temporal específicamente para los días de partido, que incluirá el Trinity Railway Express (TRE) y el Shuttle, el «Bus Bridge» de DART y el Arlington Trolley.
Distancia desde el estadio Rango de precios (de menor a mayor)
Menos de 2 km 952 $ - 1161
Menos de 10 km 736 $ - 1341 $
  • Opciones económicas: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km del estadio), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio elevado: Motel 6 (Distrito de ocio de Arlington, TX) (< 2 km del estadio), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km del estadio)

Los Ángeles (SoFi Stadium)

  • Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)
  • Consejos de transporte: LA Metro es el proveedor oficial de transporte público y ofrecerá servicios considerablemente mejorados durante el torneo.
Distancia desde el estadio Rango de precios (de menor a mayor)
Menos de 2 km 555 $ - 1716 $
Menos de 10 km 503 $ - 1593 $
  • Opciones económicas: Comfort Inn Cockatoo (cerca del aeropuerto LAX) (< 2 km del estadio), Super 8 by Wyndham (zona de Los Ángeles-Culver City) (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio elevado: Best Western Plus Suites Hotel (Aeropuerto LAX, estadio de Los Ángeles) (< 2 km del estadio), Marina del Rey Hotel (< 10 km del estadio)

Ciudad de México (Estadio Banorte)

  • Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX)
  • Consejos de transporte: La ruta principal al estadio implicará una combinación de metro y tren ligero
Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor)
Menos de 2 km 2553 MXN - 5131 MXN
A menos de 10 km 939 MXN - 6504 MXN
  • Opciones económicas: Homesuites Rotarismo (< 2 km del estadio), Hotel TorreBlanca (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio elevado: Hotel Lucerna Culiacán (< 2 km del estadio), Culiacán Marriott Hotel (< 10 km del estadio)

Miami (Hard Rock Stadium)

  • Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
  • Consejos de transporte: Se apuesta por el tren de alta velocidad, los autobuses lanzadera específicos y las opciones de aparcamiento disuasorio. Brightline (tren de alta velocidad) se considera la mejor opción para los aficionados que viajan desde el centro de Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach u Orlando.
Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor)
Menos de 2 km 1411 $ - 1584 $
Menos de 10 km 610 $ - 2597 $
  • Opciones económicas: Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km del estadio), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio elevado: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km del estadio), Monte Carlo Suites en Miami Beach (< 10 km del estadio)

Nueva Jersey (MetLife Stadium)

  • Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)
  • Consejos de transporte: La principal conexión ferroviaria es la línea Meadowlands Rail. Para quienes opten por el autobús, el «TransitWay» de NJ TRANSIT es un nuevo corredor exclusivo para autobuses que se ha habilitado para transportar a 10 000 personas adicionales por hora.
Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor)
Menos de 2 km 918 $ - 1766 $
Menos de 10 km 591 $ - 2335 $
  • Opciones económicas: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km del estadio), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio elevado: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km del estadio), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km del estadio)

Toronto (BMO Field)

  • Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto (YYZ)
  • Consejos de transporte: Las líneas Lakeshore West y East circularán cada 15 minutos para dar cabida al gran volumen de aficionados, con la «Exhibition GO Station» de GO Transit, situada cerca del recinto del estadio.
Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor)
Menos de 2 km 944 CAD - 4789 CAD
Menos de 10 km 752 CAD - 1623 CAD
  • Opciones económicas: Union Hotel (< 2 km del estadio), Element Toronto Airport (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio elevado: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km del estadio), Riu Plaza Toronto (< 10 km del estadio)

Cómo reservar vuelos para la Copa del Mundo de 2026

Si vas a viajar a Norteamérica para la Copa del Mundo 2026, planificar con antelación también es clave a la hora de comprar vuelos. 

Reservar con antelación suele suponer tarifas más bajas y mejores horarios de vuelo, además de darte la tranquilidad de saber que lo tienes todo listo para tu próxima aventura en la Copa del Mundo.

Los aficionados que quieran viajar a Norteamérica para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 pueden encontrar vuelos en buscadores como Skyscanner, comparando entre varias aerolíneas. Reserva tu asiento hoy mismo y prepárate para un verano sensacional de fútbol.

Buscar vuelos para el Mundial de 2026Reservarvuelos

¿Cuál es el calendario por sedes de la Copa del Mundo 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).

LugarFechaPartido (hora local)
Toronto, Canadá (BMO Field)12 de junioGrupo B: Canadá contra el ganador de la ruta A de la UEFA (15:00)
 17 de junioGrupo L: Ghana contra Panamá (19:00 h)
 20 de junioGrupo E: Alemania contra Costa de Marfil (16:00 h)
 22 de junioGrupo I: Noruega contra Senegal (20:00 h)
 23 de junioGrupo L: Panamá contra Croacia (19:00 h)
 26 de junioGrupo I: Senegal contra el ganador de la repesca de la FIFA 2 (15:00 h)
 2 de julioOctavos de final: Segundo clasificado del Grupo K contra segundo clasificado del Grupo L (19:00 h)
Vancouver, Canadá (BC Place)13 de junioGrupo D: Australia contra el ganador de la ruta C de la UEFA (21:00 h)
 18 de junioGrupo B: Canadá contra Catar (15:00 h)
 21 de junioGrupo G: Nueva Zelanda contra Egipto (18:00 h)
 24 de junioGrupo B: Suiza contra Canadá (12:00 h)
 26 de junioGrupo G: Nueva Zelanda contra Bélgica (20:00 h)
 2 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo B contra tercer clasificado de los Grupos E/F/G/I/J (20:00 h)
 7 de julioOctavos de final: Ganadores del partido 85 contra ganadores del partido 87 (13:00 h)
Guadalajara, México (Estadio Akron)11 de junioGrupo A: Corea del Sur contra el ganador de la ruta D de la UEFA (20:00 h)
 18 de junioGrupo A: México contra Corea del Sur (19:00 h)
 23 de junioGrupo K: Colombia contra el ganador de la repesca 1 de la FIFA (20:00 h)
 26 de junioGrupo H: Uruguay contra España (18:00 h)
 29 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo F contra Segundo clasificado del Grupo C (19:00 h)
Ciudad de México, México (Estadio Banorte)11 de junioGrupo A: México contra Sudáfrica (13:00 h)
 17 de junioGrupo K: Uzbekistán contra Colombia (20:00 h)
 24 de junioGrupo A: Ganador de la Ruta D de la UEFA contra México (19:00 h)
 30 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo A contra el tercer clasificado de los Grupos C/E/F/H/I (19:00 h)
 5 de julioOctavos de final: Ganadores del partido 79 contra ganadores del partido 80 (18:00 h)
Monterrey, México (Estadio BBVA)14 de junioGrupo F: Ganador de la Ruta B de la UEFA contra Túnez (20:00 h)
 20 de junioGrupo F: Túnez contra Japón (22:00 h)
 24 de junioGrupo A: Sudáfrica contra Corea del Sur (19:00 h)
Atlanta, EE. UU. (Mercedes-Benz Stadium)15 de junioGrupo H: España contra Cabo Verde (12:00)
 18 de junioGrupo A: Ganador de la Ruta D de la UEFA contra Sudáfrica (12:00 h)
 21 de junioGrupo H: España contra Arabia Saudí (12:00 h)
 24 de junioGrupo C: Marruecos contra Haití (18:00 h)
 27 de junioGrupo K: Ganador de la repesca 1 de la FIFA contra Uzbekistán (19:30 h)
 1 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo L contra el tercer clasificado de los Grupos E/H/I/J/K (12:00 h)
 7 de julioOctavos de final: Ganador del partido 86 contra ganador del partido 88 (12:00 h)
 15 de julioSemifinales: Ganadores del partido 99 contra ganadores del partido 100 (15:00 h)
Foxborough, EE. UU. (Gillette Stadium)13 de junioGrupo C: Haití contra Escocia (21:00 h)
 16 de junioGrupo I: Ganador de la repesca 2 de la FIFA contra Noruega (18:00 h)
 19 de junioGrupo C: Escocia contra Marruecos (18:00 h)
 23 de junioGrupo L: Inglaterra contra Ghana (16:00 h)
 26 de junioGrupo I: Noruega contra Francia (15:00 h)
 29 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo E contra tercer clasificado de los Grupos A/B/C/D/F (16:30 h)
 9 de julioCuartos de final: Ganador del partido 89 contra ganador del partido 90 (16:00 h)
Arlington, EE. UU. (AT&T Stadium)14 de junioGrupo F: Países Bajos contra Japón (15:00)
 17 de junioGrupo L: Inglaterra contra Croacia (15:00 h)
 22 de junioGrupo J: Argentina contra Austria (12:00 h)
 25 de junioGrupo F: Japón contra el ganador de la ruta B de la UEFA (18:00 h)
 27 de junioGrupo J: Jordania contra Argentina (21:00 h)
 30 de junioOctavos de final: Segundo clasificado del Grupo E contra segundo clasificado del Grupo I (12:00 h)
 3 de julioOctavos de final: Segundo clasificado del Grupo D contra segundo clasificado del Grupo G (13:00 h)
 6 de julioOctavos de final: Ganador del partido 83 contra ganador del partido 84 (14:00 h)
 14 de julioSemifinales: Ganadores del partido 97 contra ganadores del partido 98 (14:00 h)
Houston, EE. UU. (NRG Stadium)14 de junioGrupo E: Alemania contra Curazao (12:00 h)
 17 de junioGrupo K: Portugal contra el ganador de la repesca 1 de la FIFA (12:00 h)
 20 de junioGrupo A: Países Bajos contra el ganador de la ruta B de la UEFA (12:00 h)
 23 de junioGrupo K: Portugal contra Uzbekistán (12:00 h)
 26 de junioGrupo H: Cabo Verde contra Arabia Saudí (19:00 h)
 29 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo C contra Segundo clasificado del Grupo F (12:00 h)
 4 de julioOctavos de final: Ganador del partido 73 contra ganador del partido 75 (12:00 h)
Kansas City, EE. UU. (Arrowhead Stadium)16 de junioGrupo J: Argentina contra Argelia (20:00 h)
 20 de junioGrupo E: Ecuador contra Curazao (19:00 h)
 25 de junioGrupo F: Túnez contra Países Bajos (18:00 h)
 27 de junioGrupo J: Argelia contra Austria (21:00 h)
 3 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo K contra tercer clasificado de los Grupos D/E/I/J/L (20:30 h)
 11 de julioCuartos de final: Ganadores del partido 95 contra ganadores del partido 96 (20:00 h)
Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium)12 de junioGrupo D: EE. UU. contra Paraguay (18:00 h)
 15 de junioGrupo G: Irán contra Nueva Zelanda (18:00 h)
 18 de junioGrupo B: Suiza contra el ganador de la ruta A de la UEFA (12:00 h)
 21 de junioGrupo G: Bélgica contra Irán (12:00 h)
 25 de junioGrupo D: Ganador de la Ruta C de la UEFA contra EE. UU. (19:00 h)
 28 de junioOctavos de final: Segundo clasificado del Grupo A contra Segundo clasificado del Grupo B (12:00 h)EntradasHoteles
 2 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo H contra subcampeón del Grupo J (12:00 h)EntradasHoteles
 10 de julioCuartos de final: Ganador del partido 93 contra ganador del partido 94 (12:00 h)EntradasHoteles
Miami, EE. UU. (Hard Rock Stadium)15 de junioGrupo H: Arabia Saudí contra Uruguay (18:00 h)EntradasHoteles
 21 de junioGrupo H: Uruguay contra Cabo Verde (18:00 h)EntradasHoteles
 24 de junioGrupo C: Escocia contra Brasil (18:00 h)EntradasHoteles
 27 de junioGrupo K: Colombia contra Portugal (19:30 h)EntradasHoteles
 3 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo J contra subcampeón del Grupo H (18:00 h)EntradasHoteles
 11 de julioCuartos de final: Ganador del partido 91 contra ganador del partido 92 (17:00)EntradasHoteles
 18 de julioPartido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 contra perdedores del partido 102 (17:00 h)EntradasHoteles
Nueva Jersey, EE. UU. (MetLife Stadium)13 de junioGrupo C: Brasil contra Marruecos (18:00 h)EntradasHoteles
 16 de junioGrupo I: Francia contra Senegal (15:00 h)EntradasHoteles
 25 de junioGrupo E: Ecuador contra Alemania (16:00 h)EntradasHoteles
 27 de junioGrupo L: Panamá contra Inglaterra (17:00 h)EntradasHoteles
 30 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo I contra tercer clasificado de los Grupos C/D/F/G/H (17:00 h)EntradasHoteles
 5 de julioOctavos de final: Ganadores del partido 76 contra ganadores del partido 78 (16:00 h)EntradasHoteles
 19 de julioFinal: Ganadores del partido 101 contra ganadores del partido 102 (15:00 h)EntradasHoteles
Filadelfia, EE. UU. (Lincoln Financial Field)14 de junioGrupo E: Costa de Marfil contra Ecuador (19:00 h)EntradasHoteles
 19 de junioGrupo C: Brasil contra Haití (21:00 h)EntradasHoteles
 22 de junioGrupo I: Francia contra el ganador de la repesca 2 de la FIFA (17:00 h)EntradasHoteles
 25 de junioGrupo E: Curazao contra Costa de Marfil (16:00)EntradasHoteles
 27 de junioGrupo L: Croacia vs Ghana (17:00)EntradasHoteles
 4 de julioOctavos de final: Ganador del partido 74 contra ganador del partido 77 (17:00 h)EntradasHoteles
Santa Clara, EE. UU. (Levi's Stadium)13 de junioGrupo B: Catar contra Suiza (12:00 h)EntradasHoteles
 16 de junioGrupo J: Austria contra Jordania (21:00 h)EntradasHoteles
 19 de junioGrupo D: Ganador de la Ruta C de la UEFA contra Paraguay (21:00 h)EntradasHoteles
 22 de junioGrupo J: Jordania contra Argelia (20:00 h)EntradasHoteles
 25 de junioGrupo D: Paraguay contra Australia (19:00 h)EntradasHoteles
 1 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo D contra tercer clasificado de los Grupos B/E/F/I/J (17:00 h)EntradasHoteles
Seattle, EE. UU. (Lumen Field)15 de junioGrupo G: Bélgica contra Egipto (12:00 h)EntradasHoteles
 19 de junioGrupo D: EE. UU. contra Australia (12:00 h)EntradasHoteles
 24 de junioGrupo B: Ganador de la Ruta A de la UEFA contra Catar (12:00 h)EntradasHoteles
 26 de junioGrupo G: Egipto contra Irán (20:00 h)EntradasHoteles
 1 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo G contra el tercer clasificado de los Grupos A/E/H/I/J (13:00 h)EntradasHoteles
 6 de julioOctavos de final: Ganador del partido 81 contra ganador del partido 82 (17:00)EntradasHoteles