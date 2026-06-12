Los aficionados al fútbol que visiten Los Ángeles en las próximas semanas vivirán un auténtico paraíso. El SoFi Stadium, en el suburbio de Inglewood, albergará ocho partidos de la Copa del Mundo de 2026, incluidos dos de la fase de grupos de Estados Unidos contra Paraguay y Turquía.

Con 48 selecciones en liza, el torneo se desarrollará en junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Tanto si vas a un partido como si quieres conocer el recinto, en GOAL encontrarás toda la información para que tu visita sea perfecta.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el SoFi Stadium?

Fecha Calendario Lugar/Ubicación Entradas Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay (18:00 h PT) Estadio SoFi (Inglewood, Los Ángeles) Entradas Lunes 15 de junio Irán vs Nueva Zelanda (18:00 h PT) Estadio SoFi (Inglewood, Los Ángeles) Entradas Jueves 18 de junio Suiza vs Bosnia y Herzegovina (12:00 h PT) Estadio SoFi (Inglewood, Los Ángeles) Entradas Domingo 21 de junio Bélgica vs. Irán (12:00 p. m. PT) Estadio SoFi (Inglewood, Los Ángeles) Entradas Jueves 25 de junio Turquía vs. Estados Unidos (19:00 h PT) Estadio SoFi (Inglewood, Los Ángeles) Entradas Domingo 28 de junio Octavos de final: 2.º del Grupo A vs. 2.º del Grupo B (12:00 h PT) Estadio SoFi (Inglewood, Los Ángeles) Entradas Jueves 2 de julio Octavos de final: Ganador del Grupo H vs. Subcampeón del Grupo J (12:00 p. m. PT) Estadio SoFi (Inglewood, Los Ángeles) Entradas

Viernes, 10 de julio

Cuartos de final: Por confirmar vs Por confirmar (12:00 h PT)

SoFi Stadium (Inglewood, Los Ángeles)

Entradas

El SoFi Stadium albergará ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: cinco de fase de grupos, dos de dieciseisavos y uno de cuartos.

Inaugurado en 2020, ya ha acogido eventos de primer nivel como la Super Bowl LVI, WrestleMania 39 y conciertos de artistas internacionales.

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Los Ángeles en el SoFi Stadium

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, las entradas disponibles en las primeras fases son muy escasas.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: abierta, por orden de llegada y en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

Descripción general del SoFi Stadium

Capacidad para la Copa del Mundo 69 000 Año de inauguración 2020 Equipos residentes Los Angeles Rams (NFL), Los Angeles Chargers (NFL) Dirección 1001 South Stadium Drive, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos Entradas Entradas

¿Cuál es el plano de asientos del SoFi Stadium para la Copa del Mundo?

El plano oficial de asientos del SoFi Stadium para la Copa del Mundo divide el recinto en niveles de entradas estándar de la FIFA y categorías de hospitalidad, de la siguiente manera:

Categoría 1 : Butacas en las bandas inferiores y centrales, con las vistas más cercanas y céntricas del campo.

Categoría 2 : Junto a la Categoría 1, en las esquinas superiores y las líneas de fondo inferiores.

Categoría 3 : Gradas de medio-alto nivel detrás de ambas porterías y secciones de las esquinas superiores.

Categoría 4 : En el nivel 500 de la grada superior, las más económicas.

Hospitalidad / Palcos VIP : ubicados en las suites del nivel Club y en las zonas premium a pie de campo.

Historia del SoFi Stadium

Inaugurado en 2020 en el antiguo hipódromo de Hollywood Park, el SoFi Stadium es la casa de los equipos de fútbol americano Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, con capacidad para 70 240 espectadores en su configuración de fútbol.

Los Rams y los Chargers de la NFL juegan allí; en configuración de fútbol americano alberga a 70 240 espectadores.

Acogerá la Super Bowl LXI en 2027 y la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2028.

Ya acogió la final de la Copa Oro de la CONCACAF 2023 (México 1-0 Panamá) y algunos encuentros de la Copa América 2024, por lo que está confirmado para ocho partidos del Mundial 2026.

Para el Mundial su capacidad será de 69 650 espectadores, pues se retiran butacas de las esquinas para ampliar el campo según las normas de la FIFA.

¿Qué equipos juegan en el SoFi Stadium?

El SoFi Stadium es actualmente el estadio de los Los Angeles Rams y los Los Angeles Chargers, equipos famosos de la NFL.

Equipo Liga Los Angeles Rams NFL Chargers de Los Ángeles NFL

Cómo llegar al SoFi Stadium

Transporte público

La forma más barata y fácil de llegar al SoFi Stadium en transporte público durante la Copa del Mundo es el servicio directo de LA Metro para los días de partido. LA Metro añadirá 300 autobuses que ofrecerán un trayecto directo hasta el estadio en los ocho partidos, sin transbordos ni tráfico.

El servicio de lanzadera es gratuito; solo pagas la tarifa estándar de 1,75 $ del metro hasta el centro de transbordo.

El autobús tarda unos 15 minutos y te deja en el estacionamiento S (Arbor Vitae/District Dr), a 5-10 minutos a pie de la entrada.

En coche

Si prefieres el coche, compra con antelación tu pase de aparcamiento en JustPark o usa un aparcamiento disuasorio con autobús de enlace. No se permite el acceso sin pase reservado; de lo contrario, te detendrán en el perímetro de seguridad de la FIFA.

El SoFi Stadium está en 1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301. Se espera mucho tráfico en la I-405 y la I-105 esos días.

Visitas guiadas al SoFi Stadium.

Las visitas guiadas oficiales de la Copa del Mundo se realizan en el SoFi Stadium hasta el 9 de julio. Están abiertas al público, así que no necesitas entrada de partido para reservar.

Cada visita, guiada por expertos, dura entre 90 minutos y 2 horas y cuesta desde 85 $. Incluye acceso exclusivo a los vestuarios, las zonas de prensa, las suites corporativas premium y los túneles de los jugadores.

Si visitas fuera de los horarios de partido, puedes elegir la visita estándar “entre bastidores”: dura más de 60 minutos y cuesta desde 56 $.

Opciones para comer y beber cerca del SoFi Stadium

Cerca del recinto hay una mezcla de grandes bares deportivos y restaurantes locales de renombre.

Bares deportivos llenos de energía, como Tom's Watch Bar, The MEETING SPOT y Cosm Los Ángeles, están en el distrito de Hollywood Park que rodea el estadio, perfectos para antes y después del partido.

Quienes prefieran probar la reconocida gastronomía de Inglewood pueden acercarse a Two Hommés (cocina afrocentrada), Dulan's Soul Food Kitchen (caribeña) o Martin's Cocina y Cantina (mexicana), todos cerca de las zonas de aparcamiento.



