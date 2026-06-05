Guía de entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Filadelfia: Lincoln Financial Field, entradas de última hora y calendario completo

Filadelfia, hogar de algunos de los aficionados más fieles y ruidosos del mundo, vivirá un verano de éxtasis con la llegada del mayor torneo de fútbol.

El Lincoln Financial Field, en el Complejo Deportivo del Sur de Filadelfia, albergará seis partidos, entre ellos un encuentro de la fase de grupos de Brasil y un duelo de octavos de final.

Es uno de los 16 estadios de Estados Unidos, Canadá y México que acogerán los partidos de junio y julio, cuando 48 equipos lucharán por el título.

Por motivos de patrocinio, el estadio se llamará «Philadelphia Stadium» durante el torneo.

Tanto si planeas asistir a un partido como si solo quieres visitar el estadio, GOAL te ofrece toda la información para que tu experiencia sea inolvidable.

¿Qué partidos de la Copa del Mundo de 2026 se jugarán en el Lincoln Financial Field?

Fecha Calendario Lugar/Ubicación Entradas Domingo 14 de junio Costa de Marfil vs Ecuador (19:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Viernes 19 de junio Brasil vs. Haití (20:30, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Jueves 25 de junio Curazao vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Sábado 27 de junio Croacia vs Ghana (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Sábado 4 de julio Octavos de final: por confirmar vs por confirmar (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas

El estadio acogerá seis partidos: cinco de fase de grupos y uno de octavos.

Inaugurado en 2003, este escenario de Filadelfia, usado principalmente para la NFL y el fútbol universitario, también ha acogido diversos eventos deportivos y de entretenimiento, incluidos varios partidos internacionales de fútbol y, en 2024, WrestleMania XL.

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Filadelfia en el Lincoln Financial Field

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . A menudo son la mejor opción para los partidos eliminatorios de gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Comprueba siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

Descripción general del Lincoln Financial Field

Aforo del estadio para la Copa del Mundo 69 000 Año de inauguración 2003 Equipos habituales Philadelphia Eagles (NFL) y Temple Owls (fútbol americano universitario, NCAA) Dirección 1020 Pattison Avenue, Filadelfia, Pensilvania, 19148 Entradas Entradas

¿Qué es el plano de asientos del Lincoln Financial Field para la Copa del Mundo?

El plano de asientos del Lincoln Financial Field para la Copa del Mundo sigue una distribución estándar de fútbol y se divide en cuatro categorías de entradas de la FIFA:

Categoría 1 (Premium) : asientos en la grada inferior junto a las bandas (nivel 100) y en las secciones centrales más cercanas al campo.

Categoría 2 (Nivel medio) : Ubicadas en el nivel 200, incluyen las secciones superiores de la línea de banda, las zonas de club de las esquinas y algunas filas del entrepiso detrás de las porterías.

Categoría 3 (Esquinas altas y líneas de fondo) : Incluye las esquinas del nivel 200 y filas altas justo detrás de las porterías, con una vista táctica del campo.

Categoría 4 (Asientos económicos) : Ubicados en las filas más altas de las esquinas y fondos, son los más asequibles.

Historia del Lincoln Financial Field

Inaugurado en 2003, el Lincoln Financial Field es la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL y de los Temple Owls universitarios.

Por eso no extraña que acoja seis partidos del Mundial de 2026, pues ya es un escenario reconocido para el fútbol: su inauguración, en agosto de 2003, fue un amistoso entre Manchester United y Barcelona.

También ha albergado partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

¿Qué equipos juegan en el Lincoln Financial Field?

El Lincoln Financial Field es actualmente el estadio de los Philadelphia Eagles de la NFL y de los Temple Owls de la NCAA.

Equipo Liga Philadelphia Eagles NFL Temple Owls NCAAF

Cómo llegar al Lincoln Financial Field

Transporte público

Si vas a utilizar el transporte público para llegar al Lincoln Financial Field para cualquiera de los seis partidos de la Copa del Mundo, la opción más recomendable es la línea Broad Street de SEPTA. SEPTA pondrá en marcha trenes «Sports Express» de alta frecuencia que llegarán directamente a la zona del estadio. La estación NRG es la última parada en el sur de la línea BSL y te deja a un corto paseo del estadio.

El billete cuesta 2,90 $ y se paga con tarjeta sin contacto, móvil o reloj. Después de los partidos, el viaje de vuelta en la Broad Street Line es gratis para facilitar la salida.

En coche

En coche: reserva con antelación un pase de aparcamiento oficial de la FIFA y prepárate para atascos en las I-95 e I-76. Conducir sin pase es desaconsejable, pues el estadio no vende acceso sin reserva y los barrios cercanos retiran los vehículos sin permiso.

Visitas guiadas al Lincoln Financial Field

Las visitas son gestionadas por Official FIFA World Cup 2026 Stadium Tours y ofrecen un recorrido detrás de escena para ver cómo un estadio de la NFL se adapta al fútbol.

El recorrido incluye el TickPick Landing, los vestuarios adaptados, el túnel de acceso, la sala de entrevistas y el borde del campo, junto al nuevo césped híbrido.

Estarán disponibles hasta el 2 de julio (excepto los días de partido) y cuestan unos 55 $. La visita dura entre 60 y 90 minutos.

Opciones para comer y beber cerca del Lincoln Financial Field

Cerca, Stateside Live! ofrece 1,8 ha de ocio con Victory Beer Hall, NBC Sports Arena —con pantalla de 10 m— y puestos como Geno’s Steaks. Venden paquetes para los días de partido de Philadelphia Soccer 2026 con comida, bebida y música en directo.

A pocos pasos del Lincoln Financial Field se encuentra Sports & Social Philly, en el Live! Casino & Hotel. Este salón ofrece comida de mesa en un ambiente animado, con una pantalla LED de 16 metros y 24 televisores.

Si prefieres algo más alejado, prueba Chickie's & Pete's, un clásico bar deportivo del sur de Filadelfia famoso por sus Crabfries con salsa de queso. Cuenta con dos grandes barras y, en días de eventos importantes, ofrece transporte privado hasta las puertas del estadio.



