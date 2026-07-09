Los aficionados al fútbol que visiten Los Ángeles en las próximas semanas vivirán un auténtico paraíso. El SoFi Stadium, en el barrio de Inglewood, acogerá ocho partidos de la Copa del Mundo de 2026, incluidos dos de la fase de grupos de Estados Unidos (contra Paraguay y Turquía).

Con 48 selecciones en liza, el torneo se disputará en junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el SoFi Stadium?

Fecha Partido Entradas Jueves 18 de junio Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (12:00 h PT) 4-1 Domingo 21 de junio Bélgica vs. Irán (12:00 h, hora del Pacífico) 0-0 Jueves 25 de junio Turquía vs. Estados Unidos (19:00 h, hora del Pacífico) 3-2 Domingo 28 de junio Octavos de final: Sudáfrica vs. Canadá (12:00 h, hora del Pacífico) 0-1 Jueves 2 de julio Octavos de final: España vs. Austria (12:00 h, hora del Pacífico) 3-0 Viernes 10 de julio Cuartos de final: España vs. Bélgica (12:00 h, hora del Pacífico) Entradas

El SoFi Stadium albergará ocho partidos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026: cinco de la fase de grupos, dos de la ronda de 32 y un cuarto de final.

Inaugurado en 2020, ya ha acogido eventos de primer nivel como la Super Bowl LVI, WrestleMania 39 y grandes conciertos.

Cómo comprar entradas para el Mundial de Los Ángeles en el SoFi Stadium

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios), por lo que la disponibilidad directa es muy limitada.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: abierta, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para los partidos eliminatorios de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

Descripción general del SoFi Stadium

Capacidad del Mundial 69 000 Año de inauguración 2020 Equipos residentes Los Angeles Rams (NFL), Los Angeles Chargers (NFL) Dirección 1001 South Stadium Drive, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos

¿En qué consiste el plano de asientos del SoFi Stadium para el Mundial?

El plano oficial de asientos del SoFi Stadium para la Copa del Mundo divide el recinto en los niveles estándar de venta de entradas de la FIFA y en categorías de hospitalidad, tal y como se indica a continuación:

Categoría 1 : A lo largo de las líneas laterales inferiores y medias, con las vistas más cercanas y céntricas del campo.

Categoría 2 : Junto a la Categoría 1, en las esquinas superiores y las líneas de fondo inferiores.

Categoría 3 : Gradas medias y altas detrás de ambas porterías y esquinas superiores.

Categoría 4 : En el nivel 500, la zona más alta y económica.

Suites VIP y de hospitalidad : ubicadas en las suites del nivel Club y en las zonas premium junto al campo.

Historia del SoFi Stadium

Inaugurado en 2020, ocupa el antiguo hipódromo de Hollywood Park.

Los Rams y los Chargers de la NFL juegan allí, con capacidad para 70 240 espectadores en partidos de fútbol americano.

Acogerá la Super Bowl LXI en 2027 y la inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028.

Por eso albergará ocho partidos del Mundial 2026, tras acoger la final de la Copa Oro 2023 (México 1-0 Panamá) y algunos encuentros de la Copa América 2024.

Para el Mundial su aforo será de 69 650 espectadores, pues se retiran asientos de las esquinas para cumplir con el ancho de campo exigido por la FIFA.

¿Qué equipos juegan en el SoFi Stadium?

Es la casa de los Rams y los Chargers de Los Ángeles, equipos de la NFL.

Equipo Liga Los Angeles Rams NFL Chargers de Los Ángeles NFL

Cómo llegar al SoFi Stadium

Transporte público

La opción más rápida y económica es el servicio directo de LA Metro para los días de partido. LA Metro añadirá 300 autobuses que llevarán a los aficionados sin paradas hasta el estadio en los ocho encuentros, evitando transbordos y el tráfico posterior.

El servicio es gratuito; solo pagarás la tarifa estándar de 1,75 dólares del metro hasta el centro de transbordo.

El trayecto dura unos 15 minutos y termina en el aparcamiento S (Arbor Vitae/District Dr), a unos 5-10 minutos a pie de la entrada del estadio.

En coche

Si prefieres el coche, compra con antelación tu pase de estacionamiento oficial en JustPark o usa un lote “Park-and-Ride” con traslado al estadio. No intentes llegar sin pase, pues el perímetro de seguridad de la FIFA no te permitirá el acceso.

El SoFi Stadium está en 1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301. Se espera tráfico intenso en las autopistas I-405 e I-105 los días de partido.

Visitas guiadas al SoFi Stadium

Las visitas oficiales de la Copa del Mundo se ofrecen hasta el 9 de julio y están abiertas al público, sin necesidad de entrada para un partido.

Cada visita, guiada por un experto, dura entre 90 minutos y 2 horas y cuesta desde 85 dólares. Incluye acceso exclusivo a los vestuarios, las zonas de prensa, los palcos premium y los túneles de los jugadores.

Fuera de los días de partido se ofrecen visitas estándar de 60 minutos desde 56 dólares.

Dónde comer y beber cerca del SoFi Stadium

Los aficionados al Mundial que visiten el SoFi Stadium encontrarán una excelente combinación de mega-bares deportivos con ambiente envolvente y legendarios restaurantes locales, muy cerca del recinto.

Los animados bares deportivos Tom’s Watch Bar, The MEETING SPOT y Cosm Los Ángeles, ubicados en el distrito de Hollywood Park alrededor del estadio, son perfectos para antes y después del partido.

Para disfrutar de la reconocida gastronomía de Inglewood basta salir del estacionamiento y visitar Two Hommés (cocina afrocentrada), Dulan’s Soul Food Kitchen (caribeña) o Martin’s Cocina y Cantina (mexicana).



