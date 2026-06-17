Guía de entradas para el Mundial 2026 en Houston: calendario del NRG Stadium, entradas de última hora e información de los partidos

Houston, tenemos un buen problema: las estrellas del fútbol mundial jugarán en Texas las próximas semanas, así que debes elegir a qué partido del Mundial ir.

El NRG Stadium, a pocas millas al suroeste del centro de Houston, albergará siete partidos: dos de la fase de grupos de Portugal y dos eliminatorios.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el NRG Stadium?

Fecha Partido Precios medios de reventa Entradas Miércoles 17 de junio Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 h CDT) 400–1.800 dólares Entradas Sábado 20 de junio Países Bajos vs. Suecia (12:00 h CDT) 250 $ - 1 100 $ Entradas Martes 23 de junio Portugal contra Uzbekistán (12:00 h CDT) 200 $ - 850 $ Entradas Viernes 26 de junio Cabo Verde vs. Arabia Saudí (19:00 h CDT) 150 $ - 700 $ Entradas Lunes 29 de junio Octavos de final: Ganador del Grupo C vs. Segundo del Grupo F (12:00 h CDT) 450 $ - 1 800 $ Entradas Sábado 4 de julio Octavos de final: Por confirmar vs. Por confirmar (12:00 h CDT) 650 $ - 2.600 $ Entradas

El NRG Stadium albergará siete partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: cinco de la fase de grupos, uno de la ronda de 32 y otro de la ronda de 16.

Inaugurado en 2002, este estadio polivalente ha acogido numerosos eventos de primer nivel: dos Super Bowls, WrestleMania y conciertos de grandes artistas.

Cómo comprar entradas para el Mundial de Houston en el NRG Stadium

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales de entradas para la Copa del Mundo (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, la disponibilidad directa es muy limitada.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: está activa y funciona por orden de llegada. Son transacciones en tiempo real y constituye la última oportunidad de comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub , especialmente para los partidos de eliminación directa de mayor demanda, aunque los precios suelen superar el valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

Descripción general del NRG Stadium

Aforo del Mundial 68 311 Año de inauguración 2002 Equipos habituales Houston Texans (NFL) Dirección One NRG Park, Houston, TX 77054, EE. UU. Entradas Entradas

¿En qué consiste el plano de asientos del NRG Stadium para la Copa del Mundo?

El plano de asientos del NRG Stadium para la Copa del Mundo muestra una disposición ovalada con varias gradas divididas en cuatro categorías principales de entradas de la FIFA:

Categoría 1 (Asientos premium junto a la línea de banda ) : Situados en el Nivel 100, a pie de campo, ofrecen la vista más directa y cercana.

Categoría 2 (esquinas y laterales extendidos) : incluye las esquinas de la grada inferior y asientos laterales de la grada superior que se extienden hacia los costados desde el centro del campo.

Categoría 3 (Detrás de las porterías y esquinas superiores) : En los niveles altos, detrás de las porterías y en las esquinas más elevadas.

Categoría 4 (Altura máxima) : Los asientos más económicos están en las esquinas de los niveles 600 y 700 y ofrecen una vista panorámica.

Historia del NRG Stadium

Inaugurado en 2002, es la casa de los Houston Texans de la NFL y fue el primer estadio de este deporte con techo retráctil.

Por eso, no extraña que vaya a albergar siete partidos del Mundial 2026. La selección de Estados Unidos ha jugado allí en varias ocasiones y México también lo usa para amistosos.

Precisamente, en julio de 2025 ambos vecinos se midieron en la final de la Copa Oro de la CONCACAF, donde México venció 2-1 ante más de 70 000 espectadores.

¿Qué equipos juegan en el NRG Stadium?

El NRG Stadium es la casa de los Houston Texans de la NFL.

Equipo Liga Houston Texans NFL

Cómo llegar al NRG Stadium

Transporte público

La forma más fácil y eficiente de llegar al NRG Stadium en transporte público durante la Copa del Mundo es tomar la línea roja del METRORail, que te deja a pocos pasos de las puertas del estadio.

Durante la Copa del Mundo, los trenes circularán con dos vagones y pasarán cada 5 minutos en horas punta. El boleto sencillo cuesta 1,25 dólares. Puedes pagar con tarjeta de crédito, débito, Apple Pay, Google Pay o mediante la app Ride METRO.

En coche

Debido al intenso tráfico y a los altos costos de estacionamiento (a menudo superiores a 50 dólares), se recomienda evitar conducir hasta el recinto. Si decides ir en coche, compra con antelación tu pase de estacionamiento en JustPark.

Prepárate para controles de seguridad y retrasos considerables en South Loop, West Loop y la autopista 288.

Visitas guiadas al NRG Stadium

Las visitas oficiales al estadio NRG, certificadas por la FIFA, se ofrecen en fechas sin partido, antes y durante el torneo. Durán entre 90 minutos y dos horas e incluyen zonas VIP, área de prensa, vestuarios y miradores junto al campo. El precio va de 50 a 60 dólares por persona.

Fuera de los periodos de máxima seguridad de la Copa del Mundo, las visitas guiadas estándar para el público las gestionan directamente los operadores del estadio NRG. Normalmente se programan a las 10:15, al mediodía y a las 14:00 los martes y jueves, y su precio ronda los 6 dólares para los adultos.

Dónde comer y beber cerca del estadio NRG

En los alrededores encontrarás restaurantes texanos como Pappasito’s Cantina, Pappadeaux Seafood Kitchen y Clutch City Cluckers, ideales para comer antes o después del partido; los días de juego la afluencia es muy alta.

Para una bebida rápida, bares deportivos como Red River Ice House ofrecen pantallas gigantes, terraza, billar y cervezas artesanales. Si prefieres más ambiente, Swagger suma platos de pub y food trucks.

Para encontrar animadas fiestas para ver fútbol, cervecerías al aire libre o una mayor variedad de gastropubs independientes, toma la línea roja del METRORail hacia el norte hasta barrios cercanos como Rice Village, Midtown o el centro.

Simone on Sunset ofrece fiestas de fútbol en su terraza cubierta, pizzas, platos para compartir y cócteles. También está Social Beer Garden, un local grande con zona interior y exterior, retransmisiones del Mundial en pantalla LED de 20 pies y food trucks rotativos.



