Una vez confirmadas tus entradas para los partidos del Mundial 2026, planifica tu itinerario del día. Es clave saber cómo llegar al estadio y volver sin contratiempos para disfrutar al máximo.
Las 16 sedes de Norteamérica tienen sistemas de transporte distintos, así que planificar con antelación evitará contratiempos.
Deja que GOAL te muestre la información más reciente sobre transporte para la Copa del Mundo de 2026, incluidos los mejores medios para cada sede.
Aparcamiento y transporte en la Copa del Mundo: una visión general
|Ciudad sede / Estadio
|Precio del aparcamiento (día del partido)
|Transporte público principal
|Precio del transporte (ida y vuelta)
|Nueva York/Nueva Jersey (MetLife)
|No hay aparcamiento en el recinto
|NJ Transit (tren)
|105,00 $ (máximo)
|Los Ángeles (SoFi)
|300 USD
|Metro de Los Ángeles + servicio de transporte
|3,50
|Miami (Hard Rock)
|175,00 $ - 250,00 $
|Brightline / Autobús lanzadera
|20,00 $+ / Gratis
|Boston (Gillette)
|175,00
|Tren de cercanías de la MBTA
|80,00 $
|Dallas (AT&T)
|125,00 $ – 175,00 $
|TRE + autobús lanzadera
|12,00
|Filadelfia (Lincoln)
|115,00 $ - 125,00 $
|Línea Broad Street
|0,00 $ (gratis después del partido)
|Kansas City (Arrowhead)
|75,00 $ - 125,00 $
|Servicio de transporte al estadio
|15,00
|Houston (NRG)
|99,00 $ – 125,00 $
|Línea Roja de METRORail
|2,50
|Atlanta (Mercedes-Benz)
|99,00 $
|MARTA
|5,00
|Seattle (Lumen Field)
|125 $+
|Tren ligero Link
|6,50
|San Francisco (Levi's)
|125,00 $+
|Tren ligero VTA/BART
|15,00 $ - 25,00 $
|Toronto (BMO Field)
|80,00 $+ (Plazas limitadas)
|GO Transit / TTC
|7,00 $ - 15,00 $
|Vancouver (BC Place)
|75,00 $+ (Plazas limitadas)
|SkyTrain
|6,50 $ - 10,00 $
|Ciudad de México (Azteca)
|Variable
|Metro/Tren Ligero
|10 pesos (0,60 $)
¿Qué opciones de aparcamiento hay en las sedes del Mundial de 2026?
El estacionamiento en los 16 estadios es muy limitado, por lo que debes planearlo con anticipación para evitar que te rechacen en el perímetro de seguridad.
Estacionamiento prohibido: Estadio MetLife
Para los partidos en el MetLife Stadium (incluida la final del 19 de julio), no hay plazas de aparcamiento para espectadores en el recinto.
Quienes lleguen en coche deben reservar aparcamiento en el American Dream Mall (225 dólares por partido) o usar los autobuses oficiales de aparcamiento disuasorio.
Reserva oficial a través de JustPark.
Todas las plazas deben adquirirse por adelantado a través de JustPark, socio oficial de la FIFA para el Mundial 2026.socio oficial de la FIFA para 2026.
No se aceptarán pagos en las taquillas del estadio.
La mayoría de los pases se asignan por oleadas, y recibirás tu lote específico y el permiso digital por correo electrónico de 7 a 10 días antes del partido.
Se aplican normas de elegibilidad estrictas.
- Solo para poseedores de entradas: El acceso al aparcamiento es solo para asistentes al partido. Es posible que debas mostrar tu entrada móvil al llegar.
- Usa en JustPark el mismo correo electrónico que en tu cuenta oficial de entradas de la FIFA; cualquier diferencia puede marcar tu reserva como sospechosa o cancelarla.
- Precios: Algunas plazas cuestan 75 $, pero la media para los partidos más destacados es de 175 $ por vehículo.
Los costes estimados de aparcamiento para la Copa del Mundo de 2026 por estadio son los siguientes:
|Estadio
|Ciudad
|Precio (aprox.)
|Estadio MetLife
|Nueva York/Nueva Jersey
|No hay aparcamiento en el recinto.
|Estadio SoFi
|Los Ángeles
|250-300 $
|Estadio Gillette
|Boston
|175 $
|Estadio Hard Rock
|Miami
|175 $ - 200 $
|Lincoln Financial Field
|Filadelfia
|115 $ - 125 $
|Estadio AT&T
|Dallas
|75–125 $
|Estadio Arrowhead
|Kansas City
|75 $ - 100 $
|Estadio NRG
|Houston
|99 $ - 125 $
|Estadio Mercedes-Benz
|Atlanta
|99 $
|Lumen Field
|Seattle
|125 $+
|Levi's Stadium
|San Francisco
|125 $ o más
Nota: Los precios de aparcamiento en las sedes de Canadá y México (Toronto, Vancouver, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) aún no están publicados en su totalidad en el portal oficial, pero se espera que sigan un modelo de «precios variables» para épocas de alta demanda.
Se espera que suban a medida que el torneo avanza de la fase de grupos a las eliminatorias.
¿Cómo usar el transporte público durante la Copa del Mundo de 2026?
Aunque algunos prefieren conducir y aparcar, muchas sedes promueven planes “sin coches” y recomiendan transporte público o lanzaderas.
Ahorros e incentivos en transporte
En Seattle se vende un pase de 18 dólares para tres días de transporte regional.
En Atlanta (MARTA) y Los Ángeles (LA Metro) siguen disponibles los billetes de ida y vuelta económicos: 5 dólares y 3,50 dólares, respectivamente.
Precios críticos y límites de aforo
Prepárate para recargos por alta demanda. Tras una reciente rebaja, los billetes de ida y vuelta de NJ Transit al MetLife Stadium cuestan ahora 105 dólares (antes 150 dólares).
Hay un límite de 40 000 entradas por partido; deben comprarse por adelantado en la aplicación de NJ Transit y requieren una pulsera física para el regreso. En Miami, el estacionamiento en el Hard Rock Stadium llega a 249,99dólares para los encuentros más destacados.
Logística esencial para el día del partido
- Último tramo a pie: Las zonas de uso compartido de vehículos en estadios como el SoFi y el AT&T están restringidas, por lo que suele haber que caminarentre 20 y 30 minutos hasta las entradas. Los días de partido no se permite dejar pasajeros dentro del estadio.
- Evita las colas: carga antes tarjetas o apps de transporte digital, como TAP (Los Ángeles), Breeze (Atlanta) o myORCA (Seattle/Sound Transit).
A continuación se muestran ejemplos de los principales medios de transporte y sus costes en las ciudades sede de la Copa del Mundo de 2026:
|Estadio
|Ciudad
|Medio(s) de transporte
|Precio
|Estadio MetLife
|Nueva York/Nueva Jersey
|Tren de NJ Transit / Autobús lanzadera
|150 $ / 80 $
|Estadio Gillette
|Boston
|Tren especial para el día del partido / Autobús de la comunidad anfitriona
|80 $ / 95 $
|Lincoln Financial Field
|Filadelfia
|Línea Broad Street
|2,90 $ antes del partido, gratis después.
|Estadio AT&T
|Dallas
|TRE + autobús lanzadera
|6 $ (autobús lanzadera gratis)
|Estadio Arrowhead
|Kansas City
|Autobús del estadio
|15 $
|Estadio Hard Rock
|Miami
|Tren Brightline / Autobús lanzadera
|20,40 $+ / Gratis
|Estadio Levi's
|San Francisco
|Tren ligero VTA/BART
|11–22 $
|Estadio SoFi
|Los Ángeles
|Metro de Los Ángeles
|3,50 $
|Estadio Mercedes-Benz
|Atlanta
|MARTA
|5 $
|Estadio NRG
|Houston
|Línea Roja de MetroRail
|3 $
|Lumen Field
|Seattle
|Tren ligero Link / Sounder
|De 3,25 $ a 5,75 $
|Toronto
|BMO Field
|TTC / GO Transit
|desde 3,30 $
|Vancouver
|BC Place
|SkyTrain
|desde 3,20 $
|Ciudades de México
|Varias
|Metro/autobús local
|Autobús local: 5 pesos (0,30 $).
Aplicaciones como Uber y Lyft (EE. UU. y Canadá) o DiDi (México) están disponibles en algunas zonas para quienes prefieran compartir taxi.
No obstante, ten en cuenta que los precios pueden dispararse justo antes y después de los partidos, y que algunos estadios tendrán restricciones en las zonas de recogida y bajada de pasajeros.
¿Cómo comprar entradas de última hora para los partidos del Mundial 2026?
- La ventade última hora comenzó el 1 de abril y, a diferencia de fases previas, no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
- Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.
¿Dónde se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?
La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.
Se jugarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica. Estas son las ciudades y los estadios que los albergarán:
|País
|Estadio (ciudad)
|Capacidad
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|45 000
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|83 000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Foxborough)
|63 815
|Estadio AT&T (Dallas)
|70 122
|Estadio NRG (Houston)
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Inglewood)
|69 650
|Estadio Hard Rock (Miami)
|64 091
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65 827
|Estadio Levi's (San Francisco)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123
¿Cuál es el calendario por sedes de la Copa del Mundo de 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).
|Lugar
|Fecha
|Partido (hora de inicio)
|Entradas
|Toronto, Canadá (BMO Field)
|12 de junio
|Grupo B: Canadá vs Bosnia y Herzegovina (15:00, hora del Este)
|Entradas
|17 de junio
|Grupo L: Ghana vs. Panamá (19:00, hora del Este)
|Entradas
|20 de junio
|Grupo E: Alemania vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este)
|Entradas
|23 de junio
|Grupo L: Panamá vs. Croacia (19:00, hora del Este)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo I: Senegal vs. Irak (15:00, hora del Este)
|Entradas
|2 de julio
|Octavos de final: 2.º del Grupo K vs. 2.º del Grupo L (19:00, hora del Este)
|Entradas
|Vancouver, Canadá (BC Place)
|13 de junio
|Grupo D: Australia vs. Turquía (21:00 PT)
|Entradas
|18 de junio
|Grupo B: Canadá vs. Catar (15:00 h PT)
|Entradas
|21 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda vs. Egipto (18:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo B: Suiza vs. Canadá (12:00 h PT)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda vs. Bélgica (20:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|2 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo B vs. tercer clasificado de los Grupos E/F/G/I/J (20:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|7 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 85 vs. ganador del partido 87 (13:00 h PT)
|Entradas
|Guadalajara, México (Estadio Akron)
|11 de junio
|Grupo A: Corea del Sur vs. Chequia (20:00, hora central)
|Entradas
|18 de junio
|Grupo A: México vs. Corea del Sur (19:00 h CST)
|Entradas
|23 de junio
|Grupo K: Colombia vs. República Democrática del Congo (20:00 h CST)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo H: Uruguay vs. España (18:00 h CST)
|Entradas
|Ciudad de México, México (Estadio Banorte)
|11 de junio
|Grupo A: México vs. Sudáfrica (13:00 h CST)
|Entradas
|17 de junio
|Grupo K: Uzbekistán vs. Colombia (20:00 h CST)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo A: Chequia vs. México (19:00 h CST)
|Entradas
|30 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo A vs. tercer clasificado de los Grupos C/E/F/H/I (19:00 h CST)
|Entradas
|5 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 79 vs. ganador del partido 80 (18:00 CST)
|Entradas
|Monterrey, México (Estadio BBVA)
|14 de junio
|Grupo F: Suecia vs. Túnez (20:00, hora central)
|Entradas
|20 de junio
|Grupo F: Túnez vs. Japón (22:00 h, hora central)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo A: Sudáfrica vs. Corea del Sur (19:00 h, hora central)
|Entradas
|29 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo F vs. subcampeón del Grupo C (19:00 h, hora central)
|Entradas
|Atlanta, EE. UU. (Mercedes-Benz Stadium)
|15 de junio
|Grupo H: España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este)
|Entradas
|18 de junio
|Grupo A: Ganador de la Ruta D de la UEFA vs. Sudáfrica (12:00 p. m. ET)
|Entradas
|21 de junio
|Grupo H: España vs. Arabia Saudí (12:00, hora del Este)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo C: Marruecos vs. Haití (18:00, hora del Este)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo K: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán (19:30, hora del Este)
|Entradas
|1 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo L vs. tercero de los Grupos E/H/I/J/K (12:00 h ET)
|Entradas
|7 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 86 vs. ganador del partido 88 (12:00 p. m. ET)
|Entradas
|15 de julio
|Semifinales: Ganadores del partido 99 vs. ganadores del partido 100 (15:00, hora del Este)
|Entradas
|Foxborough, EE. UU. (Gillette Stadium)
|13 de junio
|Grupo C: Haití vs. Escocia (21:00, hora del Este)
|Entradas
|16 de junio
|Grupo I: Ganador de la repesca 2 de la FIFA vs. Noruega (18:00, hora del Este)
|Entradas
|19 de junio
|Grupo C: Escocia vs. Marruecos (18:00, hora del Este)
|Entradas
|23 de junio
|Grupo L: Inglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo I: Noruega vs. Francia (15:00, hora del Este)
|Entradas
|29 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo E vs. tercero de los Grupos A/B/C/D/F (16:30, hora del Este)
|Entradas
|9 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 89 vs. ganador del partido 90 (16:00, hora del Este)
|Entradas
|Arlington, EE. UU. (AT&T Stadium)
|14 de junio
|Grupo F: Países Bajos vs. Japón (15:00 h CDT)
|Entradas
|17 de junio
|Grupo L: Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)
|Entradas
|22 de junio
|Grupo J: Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo F: Japón vs. Suecia (18:00 h CDT)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo J: Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)
|Entradas
|30 de junio
|Octavos de final: 2.º del Grupo E vs. 2.º del Grupo I (12:00 h CDT)
|Entradas
|3 de julio
|Octavos de final: 2.º Grupo D vs. 2.º Grupo G (13:00 h CDT)
|Entradas
|6 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 83 vs. ganador del partido 84 (14:00 h CDT)
|Entradas
|14 de julio
|Semifinales: Ganadores del partido 97 vs. ganadores del partido 98 (14:00 h CDT)
|Entradas
|Houston, EE. UU. (NRG Stadium)
|14 de junio
|Grupo E: Alemania vs. Curazao (12:00 h CDT)
|Entradas
|17 de junio
|Grupo K: Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 h CDT)
|Entradas
|20 de junio
|Grupo A: Países Bajos vs. Suecia (12:00 h CDT)
|Entradas
|23 de junio
|Grupo K: Portugal vs. Uzbekistán (12:00 h CDT)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo H: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (19:00 h CDT)
|Entradas
|29 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo C vs. Segundo del Grupo F (12:00 h CDT)
|Entradas
|4 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 73 vs. ganador del partido 75 (12:00 h CDT)
|Entradas
|Kansas City, EE. UU. (Arrowhead Stadium)
|16 de junio
|Grupo J: Argentina vs. Argelia (19:00, hora central)
|Entradas
|20 de junio
|Grupo E: Ecuador vs. Curaçao (18:00, hora central)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo F: Túnez vs. Países Bajos (17:00 h, hora central)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo J: Argelia vs. Austria (20:00 h, hora central)
|Entradas
|3 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo K vs. tercer clasificado de los Grupos D/E/I/J/L (19:30 h, hora central)
|Entradas
|11 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 95 vs. ganador del partido 96 (19:00 h, hora central)
|Entradas
|Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium)
|12 de junio
|Grupo D: EE. UU. vs. Paraguay (18:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|15 de junio
|Grupo G: Irán vs. Nueva Zelanda (18:00 h PT
|Entradas
|18 de junio
|Grupo B: Suiza vs Bosnia-Herzegovina (12:00 h PT)
|Entradas
|21 de junio
|Grupo G: Bélgica vs. Irán (12:00 p. m. PT)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo D: Turquía vs. EE. UU. (19:00, hora del Pacífico)
|Entradas
|28 de junio
|Octavos de final: 2.º del Grupo A vs. 2.º del Grupo B (12:00 h PT)
|Entradas
|2 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo H vs. subcampeón del Grupo J (12:00 p. m. PT)
|Entradas
|10 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 93 vs. ganador del partido 94 (12:00 h PT)
|Entradas
|Miami, EE. UU. (Hard Rock Stadium)
|15 de junio
|Grupo H: Arabia Saudí vs. Uruguay (18:00, hora del Este)
|Entradas
|21 de junio
|Uruguay vs. Cabo Verde (18:00, hora del Este)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo C: Escocia vs. Brasil (18:00, hora del Este)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo K: Colombia vs. Portugal (19:30, hora del Este)
|Entradas
|3 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo J vs. subcampeón del Grupo H (18:00, hora del Este)
|Entradas
|11 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 91 vs. ganador del partido 92 (17:00, hora del Este)
|Entradas
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 vs. perdedores del partido 102 (17:00, hora del Este)
|Entradas
|Nueva Jersey, EE. UU. (MetLife Stadium)
|13 de junio
|Grupo C: Brasil vs. Marruecos (18:00, hora del Este)
|Entradas
|16 de junio
|Grupo I: Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este)
|Entradas
|22 de junio
|Grupo I: Noruega vs. Senegal (20:00, hora del Este)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo E: Ecuador vs. Alemania (16:00, hora del Este)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo L: Panamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)
|Entradas
|30 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo I vs. tercer clasificado de los Grupos C/D/F/G/H (17:00, hora del Este)
|Entradas
|5 de julio
|Octavos de final: Ganadores del partido 76 vs. ganadores del partido 78 (16:00 h, hora del Este)
|Entradas
|19 de julio
|Final: Ganadores del partido 101 vs. ganadores del partido 102 (15:00, hora del Este)
|Entradas
|Filadelfia, EE. UU. (Lincoln Financial Field)
|14 de junio
|Grupo E: Costa de Marfil vs. Ecuador (19:00, hora del Este)
|Entradas
|19 de junio
|Grupo C: Brasil vs. Haití (21:00, hora del Este)
|Entradas
|22 de junio
|Grupo I: Francia vs. Irak (17:00, hora del Este)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo E: Curaçao vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo L: Croacia vs. Ghana (17:00, hora del Este)
|Entradas
|4 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 74 vs. ganador del partido 77 (17:00, hora del Este)
|Entradas
|Santa Clara, EE. UU. (Levi's Stadium)
|13 de junio
|Grupo B: Catar vs. Suiza (12:00 h PT)
|Entradas
|16 de junio
|Grupo J: Austria vs. Jordania (21:00 h PT)
|Entradas
|19 de junio
|Grupo D: Turquía vs. Paraguay (21:00 h PT)
|Entradas
|22 de junio
|Grupo J: Jordania vs. Argelia (20:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo D: Paraguay vs. Australia (19:00 h PT)
|Entradas
|1 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo D vs. tercer clasificado de los Grupos B/E/F/I/J (17:00 h PT)
|Entradas
|Seattle, EE. UU. (Lumen Field)
|15 de junio
|Grupo G: Bélgica vs. Egipto (12:00 h PT)
|Entradas
|19 de junio
|Grupo D: EE. UU. vs. Australia (12:00 p. m. PT)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo B: Bosnia-Herzegovina vs. Catar (12:00 h PT)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo G: Egipto vs. Irán (20:00 h PT)
|Entradas
|1 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo G vs. tercer clasificado de los Grupos A/E/H/I/J (13:00 h PT)
|Entradas
|6 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 81 vs. ganador del partido 82 (17:00 h PT)
|Entradas