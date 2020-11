Guerrero Ansu Fati: Ya superó otra gravísima lesión en el Barcelona

Ansu ha sido operado del menisco y estará 4 meses lejos de los terrenos de juego, una sensación que ya conoce cuando sufrió otra grave lesión en 2016.

Ansu Fati es un luchador incansable y ni siquiera una lesión tan grave como la rotura del menisco que le mantendrá cuatro meses, será capaz de detenerle. En su ADN va ese espíritu de superación y esfuerzo propio de los elegidos.

Porque una de las cosas menos conocidas de Ansu es que ya sabe lo que es vivir esa sensación de ver frenada su progresión en seco. Corría el mes de diciembre de 2015 cuando en un derbi con el , jugando en el Infantil A del , una fuerte patada le provocó una lesión de tibia y peroné.

Aquella lesión le tuvo 10 meses parado, pero no solo regresó a los campos de fútbol pese a que por desgracia otros jugadores en formación no consiguen superar algo así, si no que lo hizo más fuerte y con mayor determinación.

En 2016 y tras casi un año volvió al Cadete A azulgrana y en tan solo 3 años llegó al primer equipo donde debutó y fue parte importante de la temporada 2019-2020, para en esta nueva campaña convertirse en indiscutible para Koeman y para la selección española con la que ya ha debutado.

Médicamente se ha optado por la alternativa más segura como es la suturación en lugar de la extirpación o un tratamiento conservador, dado que jugador y Barcelona son conscientes que tiene por delante al menos una década para liderar a un Barça ávido de triunfos. Lo logró una vez y a buen seguro, que lo volverá a hacer: El Barça ya le espera.