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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Traducido por

Guerra en las gradas: la afición de Portugal apoya a Jesus frente a Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
J. Jesus
Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal
Dinamarca

Acontecimientos emocionantes

La crisis que vive en estos momentos el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, con su entrenador Jorge Jesus, desató una guerra en las gradas durante el enfrentamiento ante Dinamarca en la Liga de las Naciones de Europa.

La selección de Portugal venció a su homóloga danesa por 4-2 en el partido que las enfrentó el jueves en el estadio Parken de la capital danesa, Copenhague, en la tercera jornada de la fase de grupos del torneo europeo.

El partido fue el primero de la selección de Portugal tras la reciente crisis que estalló entre Ronaldo y Jesus, a raíz de la cual el "misil de Madeira" abandonó la concentración de la selección de su país en Copenhague la noche del miércoles.

Una de las imágenes publicadas por la cadena "Bleacher Report" mostró a algunos aficionados de la selección de Portugal escribiendo la frase "te queremos, Jesus" en inglés sobre las camisetas que vestían, en señal de apoyo al entrenador.

Esto ocurrió al mismo tiempo que otros aficionados portaban un mensaje con el nombre de Ronaldo escrito, junto a un símbolo de corazón, en señal de respaldo hacia él.

La selección de Portugal firma hasta el momento una trayectoria destacada en la Liga de las Naciones de Europa, al sumar 9 puntos con 3 victorias sobre Gales, Noruega y Dinamarca, sin tropezar en ningún partido bajo la dirección de Jorge Jesus.

Los pupilos de Jesus disputarán un nuevo partido el próximo domingo ante Noruega, en la cuarta jornada de la Liga de las Naciones de Europa, donde la victoria significaría la clasificación directa a las semifinales, sin tener que esperar a las dos últimas jornadas.

Tras el partido ante Noruega, Jesus desvelará por completo lo que ocurrió entre él y Ronaldo, según él mismo adelantó antes del partido ante Dinamarca.

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