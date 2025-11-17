Guatemala vs. Surinam, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Guatemala recibe a Surinam este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) en el estadio Manuel Felipe Carrera, por la sexta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Guatemala vs. Surinam de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Chapines llega al compromiso después de perder por marcador de 2-3 a manos de Guatemala en la fecha cinco, a pesar de los goles de Arquímides Ordóñez y Rudy Muñoz. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena es tercero en el Grupo A con cinco puntos, sin opciones de aspirar a la Copa del Mundo.

Por su parte, los Suriboys vencieron por 4-0 a El Salvador en su más reciente partido de liga, con un doblete de Richonell Margaret, junto a las anotaciones de Tjaronn Chery y Dhoraso Moreo Klas. El cuadro a cargo de Stanley Menzo es líder en la tabla con nueve unidades, igualados con Panamá en la lucha por el boleto directo, de manera que la diferencia de goles será decisiva. Al mismo tiempo, deben sumar para al menos asegurarse el repechaje.

Cómo ver Guatemala vs Surinam, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España CONCACAF YouTube Sudamérica CONCACAF YouTube México Azteca Deportes Network (por confirmar) Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network (a falta de confirmación oficial).

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio de Guatemala vs Surinam

El partido se disputa este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Manuel Felipe Carrera.

México: 19:00 horas

19:00 horas Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos: 20:00 horas (tiempo del este)

20:00 horas (tiempo del este) España:02:00 horas (miércoles 19)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Guatemala

Oscar Santis habló después de la eliminación de los Chapines: "Nos duelen estas situaciones que hoy nos cuestan el boleto al Mundial, pero he dicho siempre que la vida así es. Hay que estar concentrados en lo que uno hace, hay que dar la cara siempre. Hoy la estoy dando por mis compañeros, por todo esto. Quiero pedirle una disculpa a todos, la verdad. De corazón", expresó dolido el extremo de Guatemala.

Noticias de la Selección de Surinam

Los Suriboys se encuentran a un paso de hacer historia en un proceso que los ha llevado a la Copa Oro e incluso a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

GTM Último partidos SUR 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Suriname 1 - 1 Guatemala 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Clasificación

