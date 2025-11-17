+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
World Cup Qualification CONCACAF
team-logoGuatemala
team-logoSuriname
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Guatemala vs. Surinam, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 entre Guatemala y Surinam, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Guatemala recibe a Surinam este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) en el estadio Manuel Felipe Carrera, por la sexta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Guatemala vs. Surinam de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Chapines llega al compromiso después de perder por marcador de 2-3 a manos de Guatemala en la fecha cinco, a pesar de los goles de Arquímides Ordóñez y Rudy Muñoz. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena es tercero en el Grupo A con cinco puntos, sin opciones de aspirar a la Copa del Mundo.

Por su parte, los Suriboys vencieron por 4-0 a El Salvador en su más reciente partido de liga, con un doblete de Richonell Margaret, junto a las anotaciones de Tjaronn Chery y Dhoraso Moreo Klas. El cuadro a cargo de Stanley Menzo es líder en la tabla con nueve unidades, igualados con Panamá en la lucha por el boleto directo, de manera que la diferencia de goles será decisiva. Al mismo tiempo, deben sumar para al menos asegurarse el repechaje.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Guatemala vs Surinam, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaCONCACAF YouTube
SudaméricaCONCACAF YouTube
MéxicoAzteca Deportes Network (por confirmar)
Estados UnidosParamount+

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network (a falta de confirmación oficial).

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Guatemala vs Surinam

crest
World Cup Qualification CONCACAF - Copa del Mundo - Clasificación CONCACAF - Grupo 1

El partido se disputa este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Manuel Felipe Carrera.

  • México:19:00 horas
  • Argentina:22:00 horas
  • Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)
  • España:02:00 horas (miércoles 19)

Noticias del equipo y escuadras

Guatemala contra Suriname alineaciones

GuatemalaHome team crest

3-4-2-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestSUR
1
N. Hagen
3
N. Samayoa
4
J. Pinto
5
J. Rosales
14
D. Lom
16
J. Morales
7
A. Herrera
18
O. Santis
22
J. Franco
11
R. Munoz
10
P. Altan
23
E. Vaessen
12
M. Abena
15
D. Anderson
19
S. Pinas
5
R. Haps
10
D. Jubitana
22
K. Paal
8
J. Lonwijk
6
D. Moreo Klas
9
R. Margaret
18
T. Chery

3-4-2-1

SURAway team crest

GTM
-Alineación

Suplentes

Manager

  • José Pepe Mel Pérez

SUR
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. Menzo

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Guatemala

Oscar Santis habló después de la eliminación de los Chapines: "Nos duelen estas situaciones que hoy nos cuestan el boleto al Mundial, pero he dicho siempre que la vida así es. Hay que estar concentrados en lo que uno hace, hay que dar la cara siempre. Hoy la estoy dando por mis compañeros, por todo esto. Quiero pedirle una disculpa a todos, la verdad. De corazón", expresó dolido el extremo de Guatemala.

Noticias de la Selección de Surinam

Los Suriboys se encuentran a un paso de hacer historia en un proceso que los ha llevado a la Copa Oro e incluso a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Cómo llegan al partido

GTM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
3/5

SUR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

GTM

Último partidos

SUR

0

Victorias

1

Empate

0

Victorias

1

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Clasificación

Enlaces útiles

