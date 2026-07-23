La posibilidad de que Pep Guardiola asuma el cargo de seleccionador de Italia ha vuelto a cobrar fuerza, después de que el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, reconociera la existencia de contactos con el técnico español, aunque no garantizó que las conversaciones fueran a dar frutos.

Es más, Malagò llegó a afirmar en sus declaraciones que, en el caso de Guardiola, se podrían hacer "excepciones" en materia de presupuesto para pagar su salario.

Por su parte, el diario "La Gazzetta dello Sport" informó este jueves de que el técnico catalán pidió 20 millones de euros anuales para dirigir a la selección italiana, es decir, el doble de la cantidad que, según se dice, la Federación Italiana de Fútbol está dispuesta a pagar.

Según el diario italiano, esta petición pretende poner a Italia en un aprieto para forzar el rechazo, ya que Guardiola dio a entender anteriormente que prefiere tomarse un descanso tras los 10 años que pasó con el Manchester City, antes de comenzar otro proyecto.

El periódico insiste en que Guardiola sigue siendo el candidato preferido de los directores deportivos en Italia, Paolo Maldini y Leonardo, pero no a ese precio.

Y aquí comienza la búsqueda de un nuevo entrenador para la Azzurra. Al margen de Guardiola, Andrea Pirlo es el candidato más destacado, seguido de Roberto Mancini y luego de Antonio Conte.

Cabe recordar que la selección de Italia fracasó en su clasificación al Mundial en las últimas 3 ediciones: 2018, 2022 y 2026, sumiendo al fútbol italiano en una grave crisis que necesita una solución de raíz. De ahí surgió la idea de contar con Guardiola para devolver a los italianos al mapa mundial.