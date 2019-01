Guardiola, sobre Bernardo Silva: "No he visto a nadie jugar así en mucho tiempo"

El entrenador del Manchester City destacó la actuación del mediocampista portugués en la victoria sobre el Liverpool.

Pep Guardiola mostró toda su alegría después de la victoria de su Manchester City sobre el Liverpool, por la jornada 21 de la Premier League. El conjunto del entrenador catalán logró acabar con el invicto de los Reds y quedar a cuatro puntos de la cima.

“Han demostrado a todo el mundo lo buenos que son ante un equipo increíble. Los dos equipos hemos jugado para ganar… ¡pero al final hemos sido nosotros", aseguró en rueda de prensa el ex preparador del Barcelona.

Guardiola se salió en elogios para con Bernardo Silva, mediocampista portugués que mostró un alto nivel durante todo el partido. "Bernardo lo ha hecho todo bien. Es el más listo y nos demuestra que para jugar al fútbol hay que ser listo y no físico. No he visto a un futbolista jugar así en mucho tiempo. Ha estado preciso e inteligente. Contra Van Dijk no se ha sentido intimidado”, opinó.

En cuanto a Leroy Sané, señaló: “Los errores forman parte del fútbol. Hemos trabajado mucho con Leroy para animarle y ayudarle. Su velocidad ha sido increíble. Él y Sterling son muy jóvenes. Nunca me quejo de los errores porque he estado ahí fuera y sé lo complicado que es”.