Guardiola se queja del horario contra el Everton, el domingo, porque tendrá un día menos de descanso que el Real Madrid

El entrenador del City se queja de tener que jugar el domingo contra el Everton en lugar del sábado.

Josep Guardiola lleva desde que dejó el FC Barcelona persiguiendo el Santo Grial de la Champions League. En su sexta temporada en el Manchester City, el técnico español está de nuevo cerca de conseguirlo. Tiene un penúltimo obstáculo por delante, el Real Madrid, contra el que tiene que jugar la vuelta de semifinales este miércoles 17 de mayo en el Etihad Stadium. Pero antes, tiene un partido clave en su lucha por la Premier este domingo contra el Everton a las 15:00 horas. Y eso no le ha gustado a Guardiola, que en la rueda de prensa previa a este encuentro se ha quejado de tener un día menos que el Real Madrid para preparar el partido. "No lo entiendo, pero lo tengo que aceptar", ha dicho.

Guardiola ha respondido a esta pregunta después de hacer él mismo referencia a ese poco tiempo para preparar el partido. Cuestionado si estaba pensando en el partido contra el Real Madrid en lugar del del domingo contra el Everton, en el que no pueden fallar si quieren levantar el título, el técnico del City. "No quiero distracciones con el Madrid. No tendremos mucho tiempo porque jugamos el domingo", explicaba el de Sant Pedor, para añadir de forma irónica un "muchas gracias".

En cambio, el Real Madrid jugará su partido este sábado contra el Getafe. Será un choque en el que los blancos presentarán un once lleno de novedades una vez se han quedado sin posibilidades de pelear la Liga.

"No voy a luchar más. El horario es el que es", apuntó Guardiola, quien se mostró "seguro de que la Premier quiere ayudar a los equipos. El problema es el calendario, la cantidad de partidos que hay. Creo que no podemos jugar el sábado porque hay Eurovisión y no hay las suficientes fuerzas de seguridad".

"Hay muchas competiciones, hay muchos partidos en todos los calendarios. Ése es el problema, no creo que el problema sea de LaLiga o de la Premier League. En Alemania o Francia, juegan en viernes y tenemos que jugar cuando nos digan, eso no va a cambiar".

"Mañana veremos al equipo, hablaremos con los fisios y el cuerpo técnico y decidiremos. Tenemos muchos partidos por jugar", explicaba Guardiola.

El Manchester City empató a uno en el partido de ida del Santiago Bernabéu y clama venganza después de la eliminación del año pasado en la misma ronda del torneo a manos de un Real Madrid que tiró de la épica. En esta ocasión, a pesar de un arranque abrumador del Manchester City con la pelota, el Madrid se repuso y se hizo acreedor de méritos para la victoria.

Ahora están las espadas en todo lo alto para el choque de vuelta, y Guardiola, a su manera, ya lo está jugando.