Guardiola se consolida como el técnico más ganador de la Premier League

En la victoria por 2-1 del Manchester City sobre Bournemouth, por la jornada 36 de la Premier League, Pep Guardiola alcanzó su triunfo 111 en 150 partidos dirigidos en la competición.

Es el máximo número de victorias para un entrenador en la liga inglesa, en la misma cantidad de encuentros disputados. José Mourinho se ubica en el segundo lugar de esta clasificación con 105 triunfos y Jurgen Klopp completa el podio con 92.

