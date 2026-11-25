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Tras 17 años de gloria y presión constante, Pep Guardiola decidió parar para tomar aire. Diez años completos al frente del Manchester City, en los que conquistó 41 títulos oficiales, fueron suficientes para concederse este verano un descanso largamente esperado, el segundo de su carrera después de su célebre parón entre el Barcelona y el Bayern de Múnich.

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En un viaje especial a Brasil, Guardiola protagonizó una entrevista excepcional con su excompañero en el Dream Team del Barcelona, el legendario Romário, publicada por el diario español «Mundo Deportivo». Allí, el técnico de Santpedor abrió su corazón y habló de sueños que no se cumplieron, de decisiones de las que no se arrepiente y de secretos que nunca antes había contado.

Neymar, el sueño que no se completó

De entre todas las estrellas a las que ha entrenado Guardiola, hay un nombre que lo persigue como un sueño no cumplido: Neymar da Silva, la estrella brasileña del Santos.

Pep reconoció que intentó con todas sus fuerzas convencer al astro brasileño para que fichara por el Bayern de Múnich, antes de que Neymar eligiera el camino del Camp Nou. Pese al fracaso del intento, Guardiola aseguró que el brasileño tomó la decisión correcta.

La admiración del entrenador español por Neymar nació en la final del Mundial de Clubes de 2011, cuando el Barcelona arrolló al Santos. Aquel día se dijo a sí mismo: «Ojalá pudiera entrenarlo».

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Pep elogió la fluidez de su juego, su belleza y su valentía, y más tarde disfrutó viéndolo formar el famoso y temible tridente con Lionel Messi y Luis Suárez.

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Es más, Pep fue todavía más lejos y, según el diario español, afirmó en una ocasión anterior: «Si Neymar se hubiera quedado en el Barcelona y no se hubiera marchado al PSG, el equipo habría ganado la Champions League dos o tres veces más».

Messi: «No lo llamé por respeto al Barcelona»

Cuando se abordó el tema de Lionel Messi durante la entrevista, celebrada en Brasil, Guardiola mostró la faceta más humana de su personalidad.

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Aunque Messi estuvo cerca de fichar por el Manchester City en el verano de 2020, cuando presentó una petición formal para salir del Barcelona, Pep aseguró que nunca intentó incorporarlo, y el motivo no fue deportivo ni económico, sino puramente sentimental.

El entrenador catalán afirmó: «Nunca llamé a Messi desde que dejé LaLiga. Soy aficionado del Barcelona y preferí que se quedara allí».

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Sobre la histórica rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo, Guardiola considera que fue una bendición para ambos. «Se ayudaron muchísimo el uno al otro a mantener ese nivel», dijo, antes de elogiar la capacidad goleadora de la estrella portuguesa, a la que describió como «un competidor de primerísimo nivel».

Lamine Yamal, el nuevo heredero

Cuando le preguntaron a Guardiola quién tomará el testigo de Messi y Ronaldo, no dudó ni un instante: eligió a Lamine Yamal, la actual estrella del Barcelona y portador del dorsal 10.

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«Creo que Yamal tiene algo diferente. Tiene ese deseo de ser el mejor», afirmó Pep, que subrayó que la ambición es lo que lo distingue de todos los demás.

Guardiola también habló de su gran maestro, Johan Cruyff, a cuyas órdenes jugaron tanto él como Romário. Reconoció que Cruyff fue el mejor entrenador que tuvo en su vida y la persona que le enseñó a entender el juego de manera integral, y recalcó que «entrenar no se limita solo a la táctica».

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Italia, la oferta incómoda

En una gran sorpresa, Guardiola reveló que, tras su salida del Manchester City, recibió una oferta tentadora para dirigir a la selección de Italia y mantuvo conversaciones con Paolo Maldini y Leonardo, pero finalmente la rechazó.

Y concluyó: «Es la primera vez que hablo de esto, pero me dio apuro rechazar una oferta de un país como Italia». Explicó que, si la propuesta le hubiera llegado años atrás, la habría aceptado, pero el desgaste acumulado tras 17 años compitiendo cada tres días pudo más que su ilusión por afrontar un nuevo reto.