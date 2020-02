Guardiola responde a la directiva del Barcelona: "Que no hablen muy alto"

El técnico valoró el escándalo que ha protagonizado la directiva de Bartomeu y también la sanción del club sin jugar la Champions.

Pep Guardiola ha dado su impresión sobre el último escándalo que ha protagonizado la directiva de Josep María Bartomeu en el con el supuesto pago a una empresa en redes sociales para erosionar a personajes del club como es el propio entrenador del .

"No sé si me espían, pero me conocen, no es necesario", aseguró en rueda de prensa después de que su equipo venciera por 2-0 al en la Premier League.

Además, el técnico respondió al apoyo del club blaugrana a la sanción que la UEFA ha impuesto a los citizens por incumplir el fair play financiero y que le impedirá jugar en las dos próximas ediciones de la Champios y la .

Guardiola confirma que seguirá en el Manchester City tras la sanción sin jugar la Champions League

"Si están contentos de que nos sanciones, le diría al presidente del Barça que nos presente dos recursos. No hables demasiado fuerte, Barcelona, ​​ese es mi consejo, porque todos estamos involucrados en situaciones. Vamos a apelar y esperamos que en el futuro podamos jugar en la Liga de Campeones contra el Barcelona", analizó.