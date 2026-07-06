¿Guardiola o Slot al frente de la selección holandesa? Driessen tiene una preferencia muy clara

Valentijn Driessen afirma en Kick-Off que Pep Guardiola es mucho más adecuado que Arne Slot para dirigir la Oranje, pues su estilo coincide con la filosofía futbolística neerlandesa.

«Si puedes fichar a Guardiola, siempre debes hacerlo», afirma el responsable de fútbol de De Telegraaf sobre la sucesión de Ronald Koeman. «Él encarna plenamente la filosofía futbolística neerlandesa».

«Lleva años dirigiendo clubes y, entre él y Slot, tienes un referente mundial para tu producto de exportación: el fútbol. Es insuperable», afirma Driessen, quien prefiere al técnico que acaba de dejar el Manchester City.

Driessen pide rapidez a la KNVB: «Los alemanes actúan de inmediato; dicen “ese es nuestro hombre” (Jürgen Klopp, nota del editor) y lo fichan. Desde Zeist no se escucha nada».

«Y hay varios candidatos excelentes», añade. «Ahora están disponibles, cuando en enero no lo estaban».

«La KNVB jugó entonces realmente con fuego. Y ahora puede salir muy bien. Pero no tiene nada que ver con una política bien planificada», afirma el observador de la selección holandesa, que suspende al director de fútbol de élite, Nigel de Jong.

«No sabemos lo que hacen entre bastidores. Quizá, tras la eliminación en el Mundial, estén trabajando 23 horas al día con los candidatos», concluye Mike Verweij.