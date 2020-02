Guardiola, irónico: "Si no gano al Madrid, igual viene el dueño y me despide"

"El propietario vendrá a decirme: "No es suficiente, queremos la Champions League" y yo le diré: "Gracias, ha sido un placer"", dijo en Sky

Sabe que se la juega ante el en . Y precisamente por eso, Pep Guardiola ya tiene en mente el cruce de los octavos de la Champions ante los blancos. Acerca de la posibilidad de caer eliminados ante los merengues, Guardiola quiso ironizar sobre si podría perder su trabajo si el resultado no es el adecuado para sus intereses, incluso llegando a hablar de su hipotética destitución si cae eliminado. En una entrevista concedida a Sky, el técnico de Santpedor dijo: “Si no les ganamos, puede llegar el dueño y decir: ‘No eres lo suficientemente bueno, voy a despedirte”, bromeó el entrenador, que respondió al ser insistido por esa posibilidad. “No lo sé, es algo que pasa a menudo y podría pasar. Quizás venga y me diga: ‘lo hemos hecho bien, ¿en qué podemos mejorar?’. Es lo que han hecho desde que estoy aquí, tratar de mejorar”, comentó el entrenador catalán.

Guardiola además quiso explicar que el trabajo de este año de su equipo está siendo bueno, pero los resultados no están acompañando excesivamente: “Este año trabajamos incluso más duro que la temporada pasada, cuando ganamos todos los títulos de . Los jugadores quieren jugar bien, sufren cuando se pierden partidos”, dijo sobre el irregular momento de su equipo, que no ha podido seguir el ritmo de competición de un intratable . Pep insistió en que hay que valorar lo conseguido y tener claro cual es el objetivo del club: "La gente cree que si eres Guardiola o Klopp lo tienes que ganar todo cada año y eso es imposible. Unas veces hay rivales y otras sencillamente no se puede ganar. Si no ganas la Champions League es un desastre y si la ganas es un éxito. Si fuera así, los más de cien años del serían un desastre y eso no es cierto”, argumentó.

Por último, Guardiola volvió a recalcar que lo más importante en el fútbol de elite no son los entrenadores, sino los jugadores, aprovechando para mandar un mensaje a las nuevas generaciones de aficionados al fútbol: “Soy un buen entrenador, pero no el mejor. Dame un equipo que no sea el Manchester City y no ganaré”, comentó, para después añadir que "nunca me he sentido el mejor, ni cuando gané seis títulos seguidos con el Barça. Gané porque tenía jugadores extraordinarios" y apostillar “enviamos un mensaje erróneo a las nuevas generaciones si les enseñamos que solo la victoria importa”.