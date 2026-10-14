El español Pep Guardiola, entrenador histórico del Manchester City, se llevó un gran golpe en la noche de su regreso al Etihad Stadium, después de la dura derrota del equipo inglés ante su invitado, el Paris Saint-Germain.

El Paris Saint-Germain logró una emocionante victoria sobre su anfitrión, el Manchester City (4-2), este miércoles, en el Etihad Stadium, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Con este triunfo, el conjunto francés elevó su cuenta a 6 puntos, mientras que los locales se quedaron congelados en 3 puntos.

Guardiola había dejado su cargo como director técnico del Manchester City al final de la temporada pasada, tras vivir una etapa histórica con el equipo, en la que conquistó numerosos títulos.

Un regreso emotivo al Etihad Stadium

El técnico español recibió un recibimiento multitudinario y cánticos ensordecedores de la afición del Manchester City cuando apareció en las gradas del Etihad Stadium durante el partido de su antiguo equipo contra el Paris Saint-Germain.

Pep se encontró con el presidente del consejo de administración del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, y con el consejero delegado del Manchester City, Ferran Soriano, y se sentó cerca de Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Saint-Germain.

El regreso del entrenador español llegó en un momento delicado para el club inglés, después de que una comisión independiente lo declarara culpable, el mes pasado, de más de 100 infracciones del reglamento financiero de la Premier League.

Guardiola (55 años) había anunciado su apoyo al Manchester City tras la publicación de la decisión, confirmando que mantiene su vínculo con el club al que dirigió durante diez años, en los que conquistó 20 títulos.

El París da la vuelta a todo

Pero Guardiola recibió un gran golpe de su compatriota Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, que condujo a su equipo a la victoria sobre el Manchester City por cuatro goles a dos.

Las cámaras mostraron señales de conmoción y estupor en el rostro de Guardiola, especialmente después de que el París se adelantara con tres goles sin respuesta en los primeros 32 minutos del encuentro.

Y después de haber mostrado su gran respaldo a la directiva del club antes del inicio del partido, y de haber homenajeado a Guardiola en cuanto apareció en las gradas, la afición quedó también atónita por el modesto nivel del equipo, sobre todo en la primera mitad.

Con el paso del tiempo, el partido se transformó, de una oportunidad para respaldar a la directiva del club y reafirmar la unidad, en algo parecido a un velatorio: los rostros cambiaron y las señales de tristeza y desazón se impusieron en las caras de todos, incluido Guardiola.









Guardiola, en el punto de mira de las críticas

El problema de Guardiola esta noche no se limitó a la dura derrota del Manchester City en su propio terreno y ante su afición, sino que el entrenador se colocó de nuevo en el punto de mira de las críticas.

Guardiola había emitido el pasado 30 de septiembre un comunicado en el que expresaba su apoyo al club inglés con el que ganó todos los títulos posibles, incluidos seis títulos de la Premier League y uno de la Champions League.

Tras ese comunicado, Guardiola fue objeto de grandes críticas, tanto en la prensa como en las redes sociales, por apoyar a un club oficialmente condenado.

Y con su aparición hoy en el Etihad Stadium, Guardiola no quedará lejos de las críticas otra vez, pues si ya sufrió un gran ataque tras emitir un comunicado, el asunto podría ir a más al romper su aislamiento y apoyar públicamente al Manchester City.





Getty Images





El París logra el éxito sobre las ruinas del City

En la otra cara, el Paris Saint-Germain fue el ganador en todos los niveles en esta noche complicada para el Manchester City y su afición.

El equipo francés logró su segunda victoria consecutiva, para mantener el pleno de puntos y reforzar sus opciones de clasificarse directamente a la siguiente ronda de la Champions League.

El París ostenta el título de la Champions League de las dos últimas temporadas, y su entrenador Luis Enrique sueña con retenerlo por tercera temporada consecutiva, para repetir la hazaña del francés Zinedine Zidane, que logró ese éxito histórico con el Real Madrid.

Lo llamativo es que los resultados del París esta temporada se parecen a los del Real Madrid en la temporada 2017/2018, en la que retuvo el título de la Champions League por tercera temporada consecutiva.

El Real Madrid comenzó aquella temporada con resultados irregulares en el plano doméstico, hasta el punto de que ocupó el tercer puesto de LaLiga al término de la competición, pero se mostró de forma distinta en el plano continental y consiguió subir al podio del título.

El París atraviesa un inicio complicado en la Ligue 1 esta temporada, ya que actualmente ocupa el sexto lugar en la tabla de clasificación.

El París es uno de los principales candidatos a ganar el título de la Champions League esta temporada, dado el magnífico nivel que ofrece el equipo en el plano continental, algo que confirmó en el feudo del Manchester City.

Enrique dispone de un equipo que se basa en el juego colectivo en primer lugar, pese a contar con muchas estrellas en sus filas, una característica que ayudó mucho al París a alcanzar la gloria europea en las dos últimas temporadas.