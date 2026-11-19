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Pep Guardiola ha colmado de elogios a Jürgen Klopp. El exentrenador, entre otros equipos, del Manchester City lo hizo en la revista Bundesliga Magazine.

Guardiola y Klopp se conocen desde hace más de diez años. La rivalidad entre ambos comenzó en Alemania, cuando Guardiola entrenaba al Bayern de Múnich y Klopp al Borussia Dortmund.

Después, el duelo entre ambos entrenadores continuó en Inglaterra. Klopp dirigía al Liverpool, mientras Guardiola llevaba las riendas del Manchester City.

Ahora Klopp es el seleccionador de Alemania. El pasado lunes se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Naciones al derrotar por 5-0 a Países Bajos.

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Guardiola está seguro de que la etapa de Klopp en la DFB será un éxito. «Jürgen inspirará a los jugadores para que adopten su estilo de juego, y entonces las cosas volverán a ir mejor».

«Nadie puede decir si ganarán la próxima Eurocopa o el Mundial. Pero estoy convencido al 100 % de que los aficionados alemanes volverán a sentirse orgullosos de su selección», prosigue.

«Klopp es uno de los mejores del fútbol. Ni siquiera puedo expresar con palabras cuánto lo admiro», continúa Guardiola.

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«Es el tipo de persona, el tipo de entrenador, que hace de nuestro mundo del fútbol un lugar mejor. Tiene carisma y es un comunicador increíblemente bueno», concluye.