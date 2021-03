Guardianes 2021: EN VIVO ONLINE Chivas vs América, ¿dónde ver vía streaming por internet y apps?

Chivas y América se enfrentan en el duelo más importante del torneo en la Jornada 11 del Guardianes 2021.

El torneo Guardianes 2021 no se detiene y esta vez, en el marco de la Jornada 11, presenta el duelo más importante del torneo en su fase regular entre Chivas y América. Mientras los de Coapa pasan por un excelente momento ubicándose en la segunda posición, el Rebaño no ha tenido un torneo esperado, lleno de altibajos que no ha dejado conforme a sus aficionados.

El partido se llevará a cabo este domingo 14 de marzo a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México, a jugarse en el Estadio Akron.

En Goal le presentamos a los seguidores de ambos equipos toda la información que deben de conocer al respecto:

CÓMO VER ONLINE EL CHIVAS VS AMÉRICA

En el caso de Azteca Deportes, si vives en México, la alternativa que tienes es el sitio web de Azteca Deportes , disponible para computadora y teléfonos inteligentes.

Para verlo a través de TUDN, únicamente hay que acceder al link y disfrutar completamente en vivo el cotejo mientras exista una conexión estable a internet.

Si lo prefieres en Izzi , estos son los pasos:

Ingresar a https://afizzionados.tv/login Crea un usuario (que es un correo electrónico) y una contraseña Registrar un método de pago, el cual sólo será vía tarjeta de crédito y su información pertinente (número de la tarjeta, vigencia y código CVV) Confirmación de la cuenta dando click al mail enviado a la bandeja de entrada Descargar la app en Google Play o la App Store, meter los mismos datos y listo.

De tener Sky , la contratación se hace a través del portal Servicios en Línea de Sky, mismo para el que debes acceder con tu usuario y contraseña, después seleccionar el canal a la carta y cargarlo a tu estado de cuenta del próximo mes.

Para verlo a través de Chivas TV, está disponible en su página web , donde necesitas registrarte con tu nombre, apellido , un correo electrónico y una contraseña . Para suscribirse se encuentra el plan mensual (39 pesos) o el de 24 horas (29 pesos). En ambos casos, el paso a seguir es meter los datos personales como dirección, ciudad, país, provincia, código postal y los detalles de la tarjeta de débito o crédito ( número, mes y año de vigencia , y código CVC ).

CÓMO VER EL CHIVAS VS AMÉRICA EN APPS

En Chivas TV está en Google Play (para teléfonos inteligentes con sistema operativo Android ) y App Store (para los IOs ) está contenida dentro de la aplicación llamada Chivas Oficial. En Azteca Deportes con las aplicaciones de Google Play y App Store (los IOs) . En TUDN con las aplicaciones para Android como para iOS para disfrutar el partido en cualquier dispositivo inteligente.

CÓMO VER CHIVAS VS AMÉRICA EN SMART TV

Si no cuentas con un televisor que tenga señal de TV, valga la redundancia, como opción secundaria resta el enlazar la página o la app mediante el móvil directamente a la pantalla mediante Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

En teoría ya de ahí no deberían haber dificultades, y generalmente es más cómodo si se le compara con la experiencia que ofrece un teléfono. Acá te facilitamos un tutorial más a detalle para cómo lograrlo poco.