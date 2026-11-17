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Riccardo Calafiori, defensa del Arsenal, fue recibido en el Campidoglio por el alcalde Roberto Gualtieri.

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«Ha sido un enorme placer recibirlo en el Campidoglio. Es un deportista y una persona extraordinaria, y sus éxitos nos llenan de orgullo. Ejerce de embajador de nuestra ciudad en el mundo y lleva el nombre de Roma al Reino Unido de forma positiva». Así se expresó el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, tras recibir en el Campidoglio al defensa del Arsenal y de la selección italiana, Riccardo Calafiori.

El jugador recibió una placa en reconocimiento a su papel de embajador de la ciudad en el mundo. «Mi colega Mamdami (alcalde de Nueva York, nota de la redacción) estará celoso, porque es un gran aficionado del Arsenal. Cuando nos encontramos, hablamos de ello y él lo sabe muy bien y conoce a Riccardo».

Después habló Calafiori: «Gracias por este reconocimiento. Siempre intento representar a mi ciudad en el extranjero. Echo de menos mi casa, pero volver siempre es emocionante». El defensa entregó una camiseta del Arsenal al alcalde. Luego llegó la foto ante la loba capitolina y hubo tiempo incluso para un momento fuera de programa: se interrumpió la asamblea para que Calafiori la saludara, tras ser presentado por Gualtieri.