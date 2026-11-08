El hijo de una leyenda del Real Madrid sufrió una fuerte lesión que amenaza su sueño de disputar el Mundial Sub-17 en Catar, previsto para el mes que viene.

Según el diario "AS", Enzo Alves, jugador del Real Madrid, sufrió una fuerte lesión que le obligó a abandonar el partido del primer equipo juvenil del conjunto blanco ante el primer equipo juvenil del Rayo Vallecano, y su participación en el próximo Mundial Sub-17 en Catar ha quedado en el aire.

El hijo del brasileño Marcelo, leyenda del Real Madrid, sintió un dolor durante una entrada a mitad de la primera parte y no pudo terminar el encuentro. Los primeros informes apuntan a una posible rotura en el músculo psoas, si bien el diagnóstico todavía no es definitivo. El jugador se someterá a pruebas médicas entre hoy y mañana para determinar con precisión el alcance de la lesión.

Su posible ausencia de la selección española supondría un gran contratiempo para el técnico David Cubillo, que convocó a los jugadores de la selección española Sub-21 en Las Rozas para iniciar los preparativos de cara al Mundial.

Próximos partidos MOR World Cup U17 10:00 ESP

España disputará la fase de grupos en Catar, donde se enfrentará a China en su primer partido el día 20 de noviembre. Su segundo encuentro será ante Fiyi el 23 de noviembre, mientras que Marruecos será su último rival en la fase de grupos.

El estado de Enzo Alves durante las próximas horas será un factor decisivo para determinar si estará disponible para participar en el Mundial, ya que su presencia está ahora en peligro.